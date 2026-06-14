Turki menemui jalan buntu di hadapan pertahanan kokoh Australia dan mengawali Piala Dunia dengan kekalahan

Di pihak Australia, pemain Feyenoord Jordan Bos mendapat tempat di starting line-up sebagai bek sayap kiri. Di kubu Turki, Orkun Kökçü dan Ferdi Kadioglu, yang lahir di Belanda, bermain masing-masing sebagai nomor 10 dan bek kiri. Sebelum jeda minum, tidak banyak yang bisa dinikmati: Turki menguasai permainan, tetapi hampir tidak menciptakan ancaman, sementara Australia mengincar serangan balik yang hampir tidak terwujud.

Pertandingan berlangsung terbuka, dan nyaris saja Turki segera menyamakan kedudukan. Sebuah bola pantul mendarat di luar kotak penalti di kaki Abdülkerim Bardakci, yang tendangan kerasnya membentur tiang gawang setelah menyentuh sarung tangan kiper Patrick Beach.

Tak lama setelah jeda minum, Arda Güler mendapat peluang besar pertama, tetapi pemain Real Madrid itu tidak bisa memberikan arah dan kekuatan yang cukup pada umpan silang dari Baris Alper Yilmaz. Dari serangan balik berikutnya, Australia mencetak gol: Paul Okon-Engstler melepaskan umpan indah kepada Nestory Irankunda, yang kemudian menusuk ke dalam dan mencetak gol ke sudut dekat: 1-0.

Kepercayaan diri Australia semakin meningkat, di mana penyerang-penyerang cepat seperti Irankunda dan Mohamed Touré sering menjadi momok bagi Merih Demiral dan Bardakci yang sudah berusia 30-an. Hal itu kembali memberi Irankunda peluang menembak, namun kali ini Ugurcan Çakir berhasil menyelamatkan gawangnya.

Setelah jeda, kedua tim keluar dari ruang ganti dengan energi baru. Australia kembali menguji Çakir, tetapi kiper Turki itu tetap menjaga timnya tetap bertahan. Beberapa menit kemudian, Güler menciptakan ancaman di sisi lain melalui tendangan bebas. Beach menepis bola, tetapi membiarkan bola memantul; sayangnya, para pemain Turki tidak cukup tajam untuk memanfaatkannya.

Seperti sepanjang pertandingan, Turki kesulitan menembus pertahanan Australia. Tim asuhan Tony Popovic bertahan dengan gigih, sehingga tim Turki pun hampir tidak berbahaya di babak kedua. Namun, gol justru tercipta di sisi lain.

Lima belas menit sebelum waktu habis, Metcalfe menentukan hasil pertandingan. Gelandang itu melepaskan tendangan keras dari jarak jauh dan mengarahkan bola dengan mantap ke pojok kanan bawah: 2-0. Australia kemudian melakukan apa yang telah mereka lakukan sepanjang pertandingan: bertahan dengan kokoh dan hampir tidak memberikan celah. Akibatnya, pertandingan kedua di Grup D berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk The Socceroos.