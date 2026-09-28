Turki dipermalukan habis-habisan di kandang sendiri; suporter menuntut Vincenzo Montella pergi

Turki menelan kekalahan yang sangat menyakitkan pada Senin malam di Nations League. Bermain di kandang sendiri, tim itu benar-benar dikalahkan Italia, yang sudah unggul 0-3 setelah setengah jam. Setelah jeda, Turki memang tampil sedikit lebih baik, tetapi pada akhirnya tak banyak yang bisa dibantah dari kekalahan 1-4 tersebut.

Kedua tim sama-sama punya hal yang harus ditebus. Turki kalah 0-1 dari Prancis pekan lalu, sementara Italia harus mengakui keunggulan Belgia asuhan Mark van Bommel (0-2). Namun, justru Italia yang sudah mengunci pertandingan dalam 30 menit pertama.

Alessandro Bastoni mencetak gol lewat sundulan dari sepak pojok dan tak lama kemudian Davide Frattesi paling sigap menyambar bola rebound. Skor cepat 0-2 pun membuat suasana di Bursa memanas. Para suporter Turki melihat tim mereka sangat kesulitan menghadapi Italia, yang setiap kali mampu keluar dari tekanan.

Itu bahkan berujung pada gol 0-3 pada menit ke-27. Francesco Pio Esposito memberikan bola kepada Michael Kayode, yang dibiarkan bebas sepenuhnya di dalam kotak penalti. Bek sayap itu pun dengan mudah menceploskan gol ketiga Italia. Siulan keras menggema dari tribune, saat para pendukung Turki menuntut kepergian pelatih tim nasional Vincenzo Montella.

Setelah jeda, Turki kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan langsung mencetak gol 1-3. Namun, gol itu diawali kesalahan besar dari Italia: setelah miskomunikasi antara Gianluigi Donnarumma dan Matteo Ruggeri, Baris Yilmaz bisa mendorong bola ke gawang kosong.

Harapan sempat kembali muncul di kubu Turki, tetapi itu tak berlangsung lama. Tiga menit setelah gol yang memperkecil ketertinggalan, Esposito kembali menghantam: tembakan Sandro Tonali memantul dari tiang, lalu sang striker menanduk masuk bola untuk menjadikan skor 1-4.

Itu menjadi knockout definitif bagi Turki, yang meski begitu tetap mampu menciptakan peluang besar. Gol Yilmaz sempat dianulir karena offside dan Kerem Aktürkoglu, setelah kerja brilian Arda Güler, melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat. Namun, skor tetap bertahan 1-4.