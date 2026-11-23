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Komentator olahraga Turki Al-Ajmah memicu kontroversi luas lewat pernyataan bernada sindiran tentang pemain asal Portugal milik Al-Nassr, Samu Costa, setelah meremehkan performanya di lapangan.

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Ia menilai apa yang ditampilkan sang pemain tidak sebanding dengan ekspektasi yang disematkan kepadanya sejak bergabung dengan tim, di tengah kritik yang terus membayanginya karena belum menunjukkan performa yang diharapkan bersama Al-Nassr.

Komentar Al-Ajmah muncul setelah Al-Nassr kalah 3-1 dari Al-Ahli dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di ajang Liga Pro Saudi Roshn.

Keunggulan 1-0 yang diraih Al-Nassr di awal laga berubah menjadi kekalahan menyakitkan setelah Al-Ahli berhasil membalikkan keadaan.

Al-Nassr sebenarnya memulai pertandingan dengan sempurna setelah sang kapten asal Portugal, Cristiano Ronaldo, membuka skor pada menit ke-14. Namun, Ronaldo menyia-nyiakan peluang untuk menggandakan keunggulan empat menit kemudian setelah gagal mengeksekusi penalti. Wenderson Galeno kemudian menyamakan kedudukan untuk Al-Ahli pada menit ke-45+1, sebelum Al-Ahli melanjutkan kebangkitannya di babak kedua lewat gol penalti Ivan Toney pada menit ke-71 dan gol Roger Ibanez pada menit ke-75.

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Saat tampil di kanal "Thmanyah", Turki Al-Ajmah melontarkan kritik bernada sindiran terhadap performa Samu Costa dengan merujuk pada penampilannya dalam sejumlah pertandingan. "Ada pemain-pemain yang pekerjaannya di lapangan bisa saya lakukan dengan thobe (jalabiya) yang saya pakai ini. Bola datang kepadanya, lalu dia kembalikan, dan dia tidak melakukan apa pun selain itu, seperti Costa di Al-Nassr. Turunkan saya besok, dan saya tunjukkan kepada kalian bagaimana saya mengoper dan menerima bola seperti dia," ujarnya.

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Pernyataan Al-Ajmah memicu reaksi besar di kalangan suporter Al-Nassr dan pemirsa acara tersebut, terlebih karena muncul di saat pertanyaan mengenai kontribusi sejumlah rekrutan asing semakin menguat. Kekalahan itu membuat poin Al-Nassr tertahan di angka 28 di peringkat ketiga, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Al-Hilal, sementara Al-Ahli naik ke peringkat keempat dengan koleksi 24 poin.

Al-Ahli Kembalikan Al-Nassr ke Mimpi Buruk 2015

Kekalahan Al-Nassr dari Al-Ahli bukan sekadar hasil buruk dalam persaingan Liga Pro Saudi Roshn, tetapi juga mengingatkan pada salah satu malam paling kelam dalam sejarah pertemuan kedua tim, setelah skenario keruntuhan yang dialami Al-Nassr lebih dari 11 tahun lalu kembali terulang.

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Unggul satu gol, sang bintang Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti, sebelum jalannya pertandingan berbalik total dan tim harus menelan kekalahan baru dengan tiga gol dari Al-Ahli.

Al-Ahli memenangi klasik kedua tim dengan skor 3-1 pada Jumat di Jeddah dalam laga tunda pekan kesembilan, sekaligus meraih kemenangan berharga atas pemuncak persaingan dan menegaskan kemampuannya membalikkan keadaan bahkan ketika sedang tertinggal.

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Kekalahan pada Jumat itu memiliki makna historis tersendiri, karena ini baru kali kedua Al-Nassr berhasil mencetak gol pembuka ke gawang Al-Ahli, tetapi berakhir kalah di ajang Liga Pro.

Momen pertama terjadi pada 22 Maret 2015, ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-20 musim 2014/2015, dalam laga yang hingga kini masih melekat di ingatan suporter kedua klub.

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Saat itu, Al-Nassr unggul dua gol lewat Mohammed Al-Sahlawi dan tampak akan meraih kemenangan penting. Namun, Al-Ahli menolak menyerah dan berhasil membalikkan keadaan secara dramatis hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 4-3.