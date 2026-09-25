Jangan menoleh ke belakang dengan kesal jika Anda gagal mendapatkan tiket untuk tur bersejarah Live '25 Tour milik Oasis tahun lalu, karena Anda akan mendapat kesempatan lain untuk menyaksikan langsung para maestro musik legendaris asal Manchester itu dalam waktu dekat. Terus baca untuk mengetahui semua kabar terbaru seputar tiket dan tur Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs dan kawan-kawan telah mengumumkan tanggal dan venue untuk tur akbar Live ’27, yang dijadwalkan singgah di stadion-stadion sepakbola dan olahraga ternama di seluruh dunia dari Mei hingga September 2027.

Tiket diperkirakan sekali lagi akan ludes untuk sekuel yang sangat dinantikan dari tur reuni pemecah rekor tahun lalu ini. Lebih dari 2,2 juta tiket terjual ketika Oasis terakhir kali melakukan tur, yang menjadikannya tur dengan penjualan terbesar pada 2025.

Apa saja tanggal dan venue Oasis 2027 Tour?

Liam Gallagher secara resmi menepis rumor bahwa band tersebut akan menjadi penampil utama Glastonbury 2027, dengan mengatakan kepada para penggemar di media sosial bahwa itu "tidak akan terjadi". Itu menjadi alasan lain mengapa akan ada lonjakan besar untuk menyaksikan konser utama tunggal mereka yang akan datang. Berikut 38 tanggal ‘Live ’27 Tour’ yang telah diumumkan:

Tanggal Venue (lokasi) Jum 21 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Min 23 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Sel 25 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jum 28 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Sab 29 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jum 4 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Min 6 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 8 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 11 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 12 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 15 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 18 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 19 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 22 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 25 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 26 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 2 Jul 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sab 3 Jul 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sab 10 Jul 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Min 11 Jul 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Jum 16 Jul 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Sab 17 Jul 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Jum 23 Jul 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Sab 24 Jul 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Kam 29 Jul 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Jum 30 Jul 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Sel 10 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, AS) Jum 13 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, AS) Sab 14 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, AS) Jum 20 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, AS) Sab 21 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, AS) Sel 24 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, AS) Sab 4 Sep 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Min 5 Sep 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Sab 11 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Min 12 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Sab 18 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Min 19 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris)

Cara membeli tiket Oasis 2027 Tour

Untuk membeli tiket resmi Oasis Live '27 Tour, Anda perlu menyelesaikan proses registrasi tiket melalui situs resmi band Oasis. Registrasi dibuka hingga pukul 16.00 BST pada Kamis, 17 September. Anggota mailing list Oasis tetap diwajibkan untuk mendaftar.

Anda perlu mendaftar/memasukkan detail Anda untuk mendapatkan kesempatan menerima kode unik guna mengakses penjualan.

Pendaftar akan dipilih secara acak untuk menerima kode unik. Registrasi tidak menjamin Anda akan menerima kode, atau dapat membeli tiket apabila Anda memang menerima kode.

Anda akan memerlukan akun Ticketmaster untuk membeli tiket. Anda harus menggunakan email yang dipakai untuk akun Ticketmaster Anda saat mendaftar untuk proses ini.

Untuk mengurangi antrean, penjualan akan berlangsung pada waktu yang dibagi bertahap selama tiga hari: Jumat, 25 September, Sabtu, 26 September, dan Minggu, 27 September 2026. Jika Anda menerima kode unik, email Anda akan memberi tahu penjualan mana yang bisa Anda akses.

Jika Anda gagal dalam penjualan tiket Oasis Live '27 Tour, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub, yang bisa memberi Anda peluang terbaik untuk mendapatkan tiket. Harga mungkin lebih tinggi di situs penjualan kembali, tetapi jika Anda sangat ingin menyaksikan langsung para legenda musik Inggris itu, situs-situs tersebut bisa menjadi opsi terbaik untuk mengamankan tiket emas tersebut.

Berapa harga tiket Oasis 2027 Tour?

Berdasarkan tarif standar nilai nominal dari tanggal tur Oasis terbaru, tiket Live ’27 Tour di Ticketmaster diperkirakan berkisar dari £75-£200+ (termasuk biaya) dan diharapkan mengikuti struktur ini:

Tiket Duduk Dasar : Mulai sekitar £75.

General Admission Berdiri : Dari sekitar £135 hingga £150.

Paket Premium & VIP : Berkisar hingga £200 atau lebih tinggi untuk opsi hospitality.

Saat penjualan tur terakhir, permintaan yang sangat tinggi memicu penetapan harga dinamis 'in-demand' di Ticketmaster, yang membuat tiket standar melonjak hingga £350.

Namun, aturan baru akan diberlakukan untuk tur mendatang ini. Ticketmaster akan memberi tahu para penggemar 24 jam sebelumnya jika sistem harga bertingkat atau melonjak akan digunakan. Mereka juga akan memberikan pembaruan harga secara real-time dan kapan tiket yang lebih murah habis terjual saat Anda menunggu di antrean online.

Pantau situs resmi Oasis dan Ticketmaster untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Oasis

Oasis adalah salah satu band rock Inggris terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia dan mendefinisikan gerakan musik "Britpop" pada 1990-an.

Dibentuk di Manchester pada 1991, band ini sama terkenalnya karena lagu-lagu anthem mereka yang tak terlupakan maupun karena rivalitas kakak-adik seumur hidup yang kacau antara dua anggota intinya, Liam dan Noel Gallagher bersaudara.

Momen-momen kunci era Oasis

1991–1996 : Band ini terbentuk di Manchester. Merilis dua album Inggris paling ikonis dengan penjualan tercepat yang pernah ada dan tampil di hadapan 250.000 orang di Knebworth Park.

1995 : Perang tangga lagu legendaris dengan band rival Blur. Keduanya merilis singel pada hari yang persis sama.

2009 : Band ini bubar secara mendadak setelah baku hantam di belakang panggung antara Liam dan Noel di Paris.

2024-Sekarang : Kedua bersaudara itu berdamai, mengumumkan kembalinya mereka ke panggung secara besar-besaran untuk 2025 dan tur stadion yang diperluas untuk 2027.

Lagu-lagu terbesar

Wonderwall - Lagu Oasis yang paling terkenal. Ini adalah anthem pop-rock global yang telah diputar secara streaming miliaran kali dan mendefinisikan musik 90-an.

Don't Look Back in Anger - Dinyanyikan oleh Noel Gallagher, lagu ini menjadi anthem nyanyian bersama yang sangat besar dan simbol persatuan serta ketangguhan.

Champagne Supernova - Lagu rock psikedelik berdurasi 7 menit yang menjadi lagu penutup epik untuk album kedua mereka, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Lagu terobosan mereka dari album pertama, 'Definitely Maybe'. Ini adalah anthem penuh harapan dan energik yang ditulis Noel untuk melawan musik 'grunge' yang sedih dan gelap dari Amerika saat itu.

Supersonic - Singel pertama band ini. Lagu itu memperkenalkan kepada dunia suara unik Liam dan sikap keren serta percaya diri band tersebut.

Rekor dan pencapaian musik utama

Album dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris (pada saat itu): Ketika 'Be Here Now' dirilis pada 1997, album itu terjual 696.000 kopi yang mencengangkan hanya dalam tiga hari. Album itu memegang rekor penjualan minggu pertama di Inggris selama 18 tahun.

Penjualan besar: Album '(What's the Story) Morning Glory?' telah terjual lebih dari 22 juta kopi di seluruh dunia. Album itu tetap menjadi album terlaris kelima dalam sejarah tangga lagu Inggris.

Tujuh nomor satu beruntun: Ketujuh rekaman studio mereka semuanya mencapai posisi #1 di tangga lagu resmi Inggris.

Konser bersejarah di Knebworth: Pada Agustus 1996, Oasis tampil di hadapan 250.000 orang selama dua malam di Knebworth Park. Lebih dari 2,5 juta orang mengajukan permohonan tiket, yang merupakan lebih dari 4% dari seluruh populasi Inggris pada saat itu, sebuah permintaan pemecah rekor untuk sebuah konser langsung.