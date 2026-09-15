Jangan menoleh ke belakang dengan kesal jika Anda gagal mendapatkan tiket untuk tur bersejarah Oasis, Live '25 Tour, tahun lalu, karena Anda akan mendapat kesempatan lain untuk menyaksikan para maestro musik legendaris asal Manchester itu tampil secara langsung dalam waktu dekat. Terus baca untuk mengetahui semua kabar terbaru soal tiket dan tur Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs dan kawan-kawan telah mengumumkan tanggal dan lokasi untuk tur besar Live '27, yang dijadwalkan menyambangi stadion sepak bola dan olahraga ternama di seluruh dunia dari Mei-September 2027.

Tiket untuk sekuel yang sangat dinanti dari tur reuni pemecah rekor tahun lalu ini sekali lagi diperkirakan akan ludes terjual. Lebih dari 2,2 juta tiket terjual ketika Oasis terakhir kali menggelar tur, yang menjadikannya tur dengan penjualan terbesar pada 2025.

Apa saja tanggal dan lokasi tur Oasis 2027?

Liam Gallagher secara resmi menepis rumor bahwa band tersebut akan menjadi penampil utama Glastonbury 2027, dengan mengatakan kepada para penggemar di media sosial bahwa itu "tidak akan terjadi". Ini menjadi alasan lain mengapa akan ada lonjakan besar untuk menyaksikan konser utama mandiri mereka yang akan datang. Berikut 38 tanggal tur 'Live '27 Tour' yang telah diumumkan:

Tanggal Lokasi (tempat) Jum 21 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Min 23 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Sel 25 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jum 28 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Sab 29 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jum 4 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Min 6 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 8 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 11 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 12 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 15 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 18 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 19 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sel 22 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 25 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sab 26 Jun 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jum 2 Jul 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sab 3 Jul 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sab 10 Jul 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Min 11 Jul 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Jum 16 Jul 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Sab 17 Jul 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Jum 23 Jul 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Sab 24 Jul 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Kam 29 Jul 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Jum 30 Jul 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Sel 10 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Jum 13 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Sab 14 Agu 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) Jum 20 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sab 21 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sel 24 Agu 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) Sab 4 Sep 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Min 5 Sep 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Sab 11 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Min 12 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Sab 18 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Min 19 Sep 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris)

Cara membeli tiket tur Oasis 2027

Untuk membeli tiket resmi Oasis Live '27 Tour, Anda perlu menyelesaikan proses registrasi tiket melalui situs resmi band Oasis. Registrasi dibuka hingga pukul 16.00 BST pada Kamis, 17 September. Anggota mailing list Oasis tetap diwajibkan mendaftar.

Anda perlu mendaftar/memasukkan detail Anda untuk mendapatkan kesempatan menerima kode unik guna mengakses penjualan.

Pendaftar akan dipilih secara acak untuk menerima kode unik. Registrasi tidak menjamin Anda akan menerima kode, atau dapat membeli tiket jika Anda memang menerima kode.

Anda akan memerlukan akun Ticketmaster untuk membeli tiket. Anda harus menggunakan email yang dipakai untuk akun Ticketmaster Anda untuk mendaftar dalam proses ini.

Untuk mengurangi antrean, penjualan akan berlangsung pada waktu yang diatur bergelombang selama tiga hari: Jumat, 25 September, Sabtu, 26 September dan Minggu 27 September 2026. Jika Anda menerima kode unik, email Anda akan memberi tahu penjualan mana yang bisa Anda akses.

Jika Anda gagal mendapatkan tiket Oasis Live '27 Tour saat penjualan berlangsung, Anda mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub, yang bisa memberi Anda peluang terbaik untuk mendapatkan tiket. Harga mungkin lebih tinggi di situs penjualan kembali, tetapi jika Anda sangat ingin menyaksikan legenda musik Inggris itu tampil langsung, itu bisa menjadi opsi terbaik untuk mengamankan tiket emas tersebut.

Berapa harga tiket tur Oasis 2027?

Berdasarkan tarif nilai nominal standar dari tanggal tur Oasis terbaru, tiket Live '27 Tour di Ticketmaster diperkirakan berada di kisaran £75-£200+ (termasuk biaya) dan diperkirakan mengikuti struktur ini:

Tiket kursi dasar : Mulai dari sekitar £75.

General Admission Standing : Dari sekitar £135 hingga £150.

Paket premium & VIP : Mencapai £200 atau lebih tinggi untuk opsi hospitalitas.

Pada penjualan tur sebelumnya, permintaan yang sangat tinggi memicu harga dinamis 'in-demand' di Ticketmaster, yang membuat harga tiket standar melonjak hingga £350.

Namun, aturan baru akan berlaku untuk tur mendatang ini. Ticketmaster akan memberi tahu penggemar 24 jam sebelumnya jika sistem harga bertingkat atau harga melonjak akan digunakan. Mereka juga akan memberikan pembaruan secara real-time tentang harga dan kapan tiket yang lebih murah habis terjual saat Anda menunggu dalam antrean online.

Pantau situs resmi Oasis dan Ticketmaster, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Oasis

Oasis adalah salah satu band rock Inggris terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia serta mendefinisikan gerakan musik "Britpop" pada 1990-an.

Dibentuk di Manchester pada 1991, band ini sama terkenalnya karena lagu-lagu anthem mereka yang tak terlupakan seperti juga karena rivalitas saudara kandung seumur hidup yang kacau antara dua anggota intinya, Liam dan Noel Gallagher.

Momen-momen penting era Oasis

1991–1996 : Band ini dibentuk di Manchester. Merilis dua album Inggris paling ikonis dengan penjualan tercepat sepanjang masa dan tampil di hadapan 250.000 orang di Knebworth Park.

1995 : Perang tangga lagu legendaris dengan band rival Blur. Keduanya merilis singel pada hari yang persis sama.

2009 : Band ini tiba-tiba bubar setelah perkelahian di belakang panggung antara Liam dan Noel di Paris.

2024-Sekarang : Kedua bersaudara itu berdamai, mengumumkan kembalinya mereka ke panggung secara besar-besaran untuk 2025 dan tur stadion yang diperluas untuk 2027.

Lagu-lagu terbesar

Wonderwall - Lagu Oasis yang paling terkenal. Ini adalah anthem pop-rock global yang telah diputar secara streaming miliaran kali dan mendefinisikan musik era 90-an.

Don't Look Back in Anger - Dinyanyikan oleh Noel Gallagher, lagu ini menjadi anthem yang masif untuk dinyanyikan bersama penonton serta simbol persatuan dan ketangguhan.

Champagne Supernova - Lagu rock psikedelik berdurasi 7 menit yang menjadi lagu penutup epik untuk album kedua mereka, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Lagu terobosan mereka dari album pertama, 'Definitely Maybe'. Ini adalah anthem yang penuh harapan dan energik yang ditulis Noel untuk melawan musik 'grunge' yang sedih dan kelam dari Amerika pada masa itu.

Supersonic - Singel pertama band ini. Lagu itu memperkenalkan dunia pada suara khas Liam dan sikap band yang keren serta percaya diri.

Rekor dan pencapaian musik utama

Album dengan Penjualan Tercepat dalam Sejarah Inggris (saat itu): Ketika 'Be Here Now' dirilis pada 1997, album itu terjual 696.000 kopi yang mencengangkan hanya dalam tiga hari. Album tersebut memegang rekor penjualan minggu pertama di Inggris selama 18 tahun.

Penjualan sangat besar: Album '(What's the Story) Morning Glory?' telah terjual lebih dari 22 juta kopi di seluruh dunia. Album itu tetap menjadi album terlaris kelima dalam sejarah tangga lagu Inggris.

Tujuh nomor satu secara beruntun: Ketujuh album studio mereka mencapai posisi #1 di tangga lagu resmi Inggris.

Konser Bersejarah di Knebworth: Pada Agustus 1996, Oasis tampil di hadapan 250.000 orang selama dua malam di Knebworth Park. Lebih dari 2,5 juta orang mengajukan permohonan tiket, yang berarti lebih dari 4% dari seluruh populasi Inggris saat itu - sebuah permintaan pemecah rekor untuk konser langsung.