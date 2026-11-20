Jangan kecewa jika Anda gagal mendapatkan tiket tur bersejarah Oasis, Live '25, tahun lalu. Anda akan segera mendapat kesempatan lain untuk menyaksikan langsung grup musik legendaris asal Manchester ini. Simak informasi terbaru tentang tiket dan tur Oasis berikut ini.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs, dan kawan-kawan telah mengumumkan tanggal serta lokasi tur besar Live ’27, yang dijadwalkan berlangsung di stadion sepak bola dan arena olahraga ternama di berbagai belahan dunia mulai Mei hingga September 2027.

Tiket untuk kelanjutan tur reuni pemecah rekor tahun lalu ini diperkirakan kembali ludes dengan cepat. Lebih dari 2,2 juta tiket terjual saat Oasis terakhir kali menggelar tur, menjadikannya tur dengan penjualan tiket tertinggi pada 2025.

Kapan dan di mana tur Oasis 2027 digelar?

Liam Gallagher telah membantah rumor bahwa Oasis akan menjadi penampil utama Glastonbury 2027. Di media sosial, ia mengatakan kepada para penggemar bahwa hal itu "tidak akan terjadi". Ini menjadi alasan lain mengapa permintaan untuk menyaksikan konser utama mereka mendatang diperkirakan melonjak. Berikut 38 jadwal tur ‘Live ’27’ yang telah diumumkan:

Tanggal Tempat (lokasi) Jumat, 21 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Minggu, 23 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Selasa, 25 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jumat, 28 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Sabtu, 29 Mei 2027 Celtic Park (Glasgow, Skotlandia) Jumat, 4 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Minggu, 6 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Selasa, 8 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jumat, 11 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sabtu, 12 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Selasa, 15 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jumat, 18 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sabtu, 19 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Selasa, 22 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jumat, 25 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Sabtu, 26 Juni 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inggris) Jumat, 2 Juli 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sabtu, 3 Juli 2027 Allianz Arena (Munich, Jerman) Sabtu, 10 Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Minggu, 11 Juli 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Spanyol) Jumat, 16 Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Sabtu, 17 Juli 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Belanda) Jumat, 23 Juli 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Sabtu, 24 Juli 2027 Stade de France (Paris, Prancis) Kamis, 29 Juli 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Jumat, 30 Juli 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Selasa, 10 Agustus 2027 Gillette Stadium (Boston, Amerika Serikat) Jumat, 13 Agustus 2027 Gillette Stadium (Boston, Amerika Serikat) Sabtu, 14 Agustus 2027 Gillette Stadium (Boston, Amerika Serikat) Jumat, 20 Agustus 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Amerika Serikat) Sabtu, 21 Agustus 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Amerika Serikat) Selasa, 24 Agustus 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Amerika Serikat) Sabtu, 4 September 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Minggu, 5 September 2027 Slane Castle (Slane, Irlandia) Sabtu, 11 September 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Minggu, 12 September 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Sabtu, 18 September 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris) Minggu, 19 September 2027 Knebworth House (Stevenage, Inggris)

Cara membeli tiket tur Oasis 2027

Untuk membeli tiket resmi tur Oasis Live '27, Anda harus menyelesaikan proses pendaftaran tiket melalui situs resmi Oasis. Pendaftaran dibuka hingga Kamis, 17 September, pukul 16.00 BST. Anggota milis Oasis juga tetap wajib mendaftar.

Anda perlu mendaftar dan memasukkan data diri agar berkesempatan menerima kode unik untuk mengakses penjualan tiket.

Pendaftar akan dipilih secara acak untuk menerima kode unik. Pendaftaran tidak menjamin Anda akan menerima kode atau dapat membeli tiket jika mendapatkan kode tersebut.

Anda memerlukan akun Ticketmaster untuk membeli tiket. Saat mendaftar, Anda harus menggunakan alamat surel yang terdaftar pada akun Ticketmaster Anda.

Untuk mengurangi antrean, penjualan tiket akan dibuka pada waktu yang berbeda selama tiga hari: Jumat, 25 September, Sabtu, 26 September, dan Minggu, 27 September 2026. Jika Anda menerima kode unik, surel yang dikirimkan akan memberi tahu sesi penjualan mana yang dapat Anda akses.

Jika gagal mendapatkan tiket tur Oasis Live '27 saat penjualan berlangsung, Anda dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub, yang mungkin memberi Anda peluang terbaik untuk memperoleh tiket. Harga di situs penjualan kembali bisa lebih tinggi, tetapi jika Anda sangat ingin menyaksikan langsung legenda musik Inggris ini, situs-situs tersebut mungkin menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan tiket yang didambakan.

Berapa harga tiket tur Oasis 2027?

Berdasarkan harga resmi standar pada sejumlah konser Oasis baru-baru ini, tiket tur Live ’27 di Ticketmaster diperkirakan berkisar antara £75 hingga £200 lebih (termasuk biaya) dengan kategori sebagai berikut:

Tiket duduk standar : Mulai sekitar £75.

: Mulai sekitar £75. Tiket berdiri akses umum : Sekitar £135 hingga £150.

: Sekitar £135 hingga £150. Paket premium & VIP: Hingga £200 atau lebih untuk pilihan layanan khusus.

Pada penjualan tiket tur sebelumnya, permintaan yang sangat tinggi memicu penerapan harga dinamis berdasarkan permintaan di Ticketmaster, sehingga harga tiket standar melonjak hingga £350.

Namun, aturan baru akan berlaku untuk tur mendatang. Ticketmaster akan memberi tahu penggemar 24 jam sebelumnya jika sistem harga bertingkat atau harga yang dapat melonjak akan digunakan. Mereka juga akan memberikan informasi harga terkini dan memberi tahu saat tiket yang lebih murah habis terjual ketika Anda menunggu dalam antrean daring.

Pantau situs resmi Oasis dan Ticketmaster untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Oasis

Oasis adalah salah satu grup musik rock Inggris terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa. Mereka telah menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia dan menjadi penentu arah gerakan musik "Britpop" pada 1990-an.

Dibentuk di Manchester pada 1991, Oasis dikenal berkat lagu-lagunya yang tak terlupakan sekaligus perseteruan penuh gejolak sepanjang hidup antara dua anggota utamanya, kakak beradik Liam dan Noel Gallagher.

Momen penting dalam perjalanan Oasis

1991–1996 : Oasis dibentuk di Manchester. Mereka merilis dua album Inggris yang termasuk paling cepat terjual dan paling ikonis sepanjang masa, serta tampil di hadapan 250.000 orang di Knebworth Park.

: Oasis dibentuk di Manchester. Mereka merilis dua album Inggris yang termasuk paling cepat terjual dan paling ikonis sepanjang masa, serta tampil di hadapan 250.000 orang di Knebworth Park. 1995 : Persaingan legendaris di tangga lagu dengan grup musik rival, Blur. Keduanya merilis singel pada hari yang sama persis.

: Persaingan legendaris di tangga lagu dengan grup musik rival, Blur. Keduanya merilis singel pada hari yang sama persis. 2009 : Oasis tiba-tiba bubar setelah Liam dan Noel terlibat perkelahian dengan saling pukul di belakang panggung di Paris.

: Oasis tiba-tiba bubar setelah Liam dan Noel terlibat perkelahian dengan saling pukul di belakang panggung di Paris. 2024 hingga sekarang: Kedua bersaudara itu berdamai dan mengumumkan kembalinya mereka ke panggung secara besar-besaran pada 2025 serta perluasan tur stadion pada 2027.

Lagu-lagu terpopuler

Wonderwall : Lagu Oasis yang paling terkenal. Lagu pop-rock yang dikenal di seluruh dunia ini telah diputar miliaran kali melalui layanan streaming dan menjadi salah satu lagu yang mendefinisikan musik 1990-an.

: Lagu Oasis yang paling terkenal. Lagu pop-rock yang dikenal di seluruh dunia ini telah diputar miliaran kali melalui layanan streaming dan menjadi salah satu lagu yang mendefinisikan musik 1990-an. Don't Look Back in Anger : Dinyanyikan Noel Gallagher, lagu ini menjadi lagu yang dinyanyikan bersama oleh banyak penonton serta simbol persatuan dan ketangguhan.

: Dinyanyikan Noel Gallagher, lagu ini menjadi lagu yang dinyanyikan bersama oleh banyak penonton serta simbol persatuan dan ketangguhan. Champagne Supernova : Lagu rock psikedelik berdurasi tujuh menit yang menjadi penutup megah album kedua mereka, '(What's the Story) Morning Glory?'.

: Lagu rock psikedelik berdurasi tujuh menit yang menjadi penutup megah album kedua mereka, '(What's the Story) Morning Glory?'. Live Forever : Lagu yang membawa mereka meraih kesuksesan dari album pertama, 'Definitely Maybe'. Lagu penuh harapan dan energi ini ditulis Noel untuk menjadi tandingan musik 'grunge' yang muram dan kelam dari Amerika pada masa itu.

: Lagu yang membawa mereka meraih kesuksesan dari album pertama, 'Definitely Maybe'. Lagu penuh harapan dan energi ini ditulis Noel untuk menjadi tandingan musik 'grunge' yang muram dan kelam dari Amerika pada masa itu. Supersonic: Singel pertama Oasis. Lagu ini memperkenalkan suara khas Liam dan sikap santai penuh percaya diri grup tersebut kepada dunia.

Rekor dan pencapaian musik utama

Album dengan penjualan tercepat dalam sejarah Inggris (saat itu): Saat 'Be Here Now' dirilis pada 1997, album tersebut terjual sebanyak 696.000 kopi hanya dalam tiga hari. Rekor penjualan pekan pertama di Inggris yang dicetaknya bertahan selama 18 tahun.

Penjualan luar biasa: Album '(What's the Story) Morning Glory?' telah terjual lebih dari 22 juta kopi di seluruh dunia. Album ini tetap menjadi album terlaris kelima dalam sejarah tangga album Inggris.

Tujuh album berturut-turut di posisi pertama: Ketujuh album studio Oasis mencapai posisi #1 di tangga lagu resmi Inggris.

Konser bersejarah di Knebworth: Pada Agustus 1996, Oasis tampil di hadapan 250.000 orang selama dua malam di Knebworth Park. Lebih dari 2,5 juta orang mengajukan permohonan tiket, atau lebih dari 4% dari seluruh penduduk Inggris saat itu. Permintaan tersebut memecahkan rekor untuk sebuah konser langsung.