Menurut informasi dari surat kabar Prancis L'Equipe, Manchester City tidak ingin melepas gelandang andalannya dengan biaya transfer kurang dari 100 juta euro — meskipun hal itu berarti mereka berisiko kehilangannya secara gratis tahun depan.

Lagipula, kontrak Rodri di klub Liga Premier tersebut hanya berlaku hingga akhir Juni 2027. Bagi The Skyblues, jendela transfer saat ini merupakan kesempatan besar terakhir untuk mendapatkan dana transfer dari pemain berusia 30 tahun tersebut.

Beberapa media telah melaporkan pada hari Rabu bahwa Real Madrid kembali berusaha merekrut gelandang tersebut — termasuk jurnalis transfer Matteo Moretto serta Sky.

Sementara Moretto menulis bahwa Rodri telah menyetujui kepindahannya ke Los Blancos, Sky melaporkan telah terjadi pertemuan rahasia antara Real Madrid dan para penasihat sang juara dunia tersebut. Dalam pertemuan itu, Los Blancos dilaporkan telah memutuskan untuk kembali mencoba mendekatinya.

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Manchester City ingin memperpanjang kontrak Rodri

Di sisi lain, Manchester City telah beberapa waktu ini berusaha memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut, namun belum berhasil. Meskipun Rodri dilaporkan telah menerima draf kontrak yang siap ditandatangani, ia masih ragu untuk memberikan persetujuannya.

Jika tidak tercapai kesepakatan antara Manchester City dan pemain asal Spanyol tersebut, ada kemungkinan Real Madrid akan menunggu satu tahun lagi dan merekrut pemain berusia 30 tahun itu secara gratis pada tahun 2027. Model seperti itu diangkat oleh AS, mengingat pihak Real Madrid enggan membayar lebih dari 60 juta euro sebagai biaya transfer untuk Rodri.

Presiden Madrid, Florentino Perez, juga dilaporkan telah menyatakan penolakannya terhadap perekrutan tersebut pada musim panas ini. Rodri sendiri telah berulang kali menunjukkan keterbukaannya terhadap kemungkinan pindah ke Real. Fabrizio Romano bahkan menulis bahwa gelandang tersebut “sangat ingin” dan “bermimpi” untuk suatu hari nanti mengenakan seragam Real Madrid.

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Rodri sudah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid

Bagi pemain terbaik Piala Dunia 2026, pindah ke ibu kota Spanyol juga berarti kembali ke tempat asalnya. Rodri pernah menjalani masa mudanya di akademi Atletico Madrid dan bermain untuk rival sekota Real Madrid pada musim 2018/19. Pada bulan Maret, ia sendiri telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tawaran dari Real Madrid “tidak bisa ditolak begitu saja”.

Fakta bahwa Rodri dikaitkan dengan kepindahan ke Real bukanlah hal baru. Bahkan saat ia memenangkan Ballon d’Or berkat musim gemilangnya pada 2023/24, sudah beredar rumor bahwa Los Blancos telah menentukannya sebagai penerus duo gelandang andalan Toni Kroos dan Luka Modric—ironisnya, klub yang saat itu justru memboikot upacara penganugerahan penghargaan individu terbesar dalam dunia sepak bola.

Namun, dua tahun kemudian, kebutuhan di lini tengah Real Madrid tetap ada. Setelah dua tahun berturut-turut tanpa gelar dan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih, Real memang telah berupaya selama berminggu-minggu untuk merakit skuad bintang kelas atas, namun pemain dengan bakat seperti Rodri belum direkrut.