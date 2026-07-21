Sebagaimana dilaporkan oleh portal mitra SPOX, calciomercato, Juventus Turin kembali menghubungi tim penasihat pemain timnas Jerman tersebut, meskipun kesepakatan masih jauh dari tercapai.

Juventus, klub dengan gelar juara terbanyak di Italia, dan Goretzka dilaporkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan terutama terkait masalah gaji. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 31 tahun itu menginginkan uang tunai sebesar sepuluh juta euro saat penandatanganan kontrak, serta gaji tahunan sebesar tujuh juta euro bersih.

Masih harus dilihat apakah klub asal Turin yang sedang mengalami kesulitan keuangan ini mampu memenuhi tuntutan tersebut. Menurut informasi dari calciomercato, pihak klub cenderung memilih opsi yang lebih terjangkau, yaitu merekrut Franck Kessie.

Kessie kabarnya juga telah menjadi incaran Juve selama beberapa minggu terakhir dan tampaknya bisa didapatkan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada Goretzka. Kessie dilaporkan “hanya” meminta gaji bersih sebesar lima juta euro per tahun untuk kontrak tiga tahun.

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Apakah Leon Goretzka akan bergabung dengan AC Milan?

Baru-baru ini, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa penandatanganan kontrak Goretzka mungkin masih tertunda, karena Juventus ingin memprioritaskan penguatan di posisi lain terlebih dahulu. Seorang penyerang baru dikabarkan akan didatangkan, dan berdasarkan situasi terkini, perekrutan seorang kiper bahkan dianggap lebih penting daripada mendatangkan gelandang tengah.

Namun, jika kepindahannya ke Turin gagal, hal itu tidak berarti akhir dari impian Goretzka di Italia. Kabarnya, pemain berusia 31 tahun ini masih mempertimbangkan beberapa opsi, dan berdasarkan informasi terbaru, Milan tampaknya masih termasuk di antaranya.

Konon, transfer ke Rossoneri sudah pasti, namun mereka gagal lolos ke Liga Champions pada pertandingan terakhir. Dari Spanyol, nama Atletico Madrid terus disebut-sebut, sementara ada juga kemungkinan ia akan bergabung dengan MLS.

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Leon Goretzka meninggalkan FC Bayern setelah delapan tahun

Kontrak Goretzka berakhir pada akhir Juni setelah delapan tahun bersama juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan krusial beberapa tahun terakhir, ia berulang kali harus mengantre di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic serta duduk di bangku cadangan.

Meskipun demikian, pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, ia mencetak lima gol dan empat assist dalam 31 pertandingan. Sebaliknya, di Liga Champions, ia tidak mencetak satu poin pun dalam sepuluh pertandingan. Di Piala Dunia pun, ia hanya menjadi pemain cadangan.