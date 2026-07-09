Tuntutan untuk "menghapus" VAR... Kemarahan Amerika setelah gol bersejarah Mesir dianulir

Berbagai laporan media Amerika menegaskan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) telah berubah dari "jaring pengaman" menjadi "alat perampas kegembiraan", setelah merusak pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, serta memicu kemarahan luas yang berpotensi menghapus teknologi tersebut dari Piala Dunia selamanya.

Pada menit ke-78 pertandingan Selasa lalu, Mustafa “Zico” mencetak gol luar biasa untuk Mesir setelah melintasi seluruh lapangan, namun kegembiraan tim Firaun itu tak berlangsung lama. VAR turun tangan untuk menganulir gol tersebut dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan Mesir sekitar 90 meter dari gawang, tepat di awal serangan itu sendiri.

Keputusan tersebut tidak hanya mengubah jalannya pertandingan, tetapi juga mengubah jalannya turnamen, di mana Mesir kalah 2-3 dan tersingkir dari Piala Dunia, sementara kontroversi pun meledak dan masih berlanjut hingga hari ini.

Setelah peristiwa yang terjadi pasca-pertandingan yang menyingkirkan timnas Mesir dari Piala Dunia, surat kabar Amerika Serikat “The Wall Street Journal” menggambarkan kejadian tersebut sebagai “hal terburuk yang pernah ditampilkan oleh teknologi wasit video (VAR)”.

Surat kabar Amerika tersebut menulis dalam editorial tajamnya hari Kamis: “Ini bukan soal pelanggaran yang dilakukan Zico sendiri… Ini lebih mirip perjalanan melintasi waktu.”

Surat kabar tersebut secara langsung menyerukan penghentian penggunaan teknologi tersebut di Piala Dunia, dengan menganggapnya “tidak lagi tampak sebagai jaring pengaman, melainkan telah berubah menjadi alat untuk merampas kegembiraan, seolah-olah dirancang oleh robot jahat untuk mencuri keheranan dan menghisap jiwa permainan yang indah.”

Para pengkritik teknologi ini berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam pertandingan Mesir melawan Argentina merupakan perwujudan dari krisis “VAR” yang besar, karena para penonton tidak lagi merayakan gol sebelum menunggu sinyal dari ruang video, dan para pemain kini mencetak gol sambil takut layar kecil akan muncul beberapa menit kemudian untuk memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak terjadi.