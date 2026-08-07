Seperti dilaporkan media tersebut, Effzeh juga telah menolak tawaran baru dari Dortmund untuk talenta luar biasa asal Jerman itu senilai lebih dari 45 juta euro termasuk pembayaran bonus. Itu disebut-sebut sebagai tawaran keempat Die Schwarzgelben untuk El Mala.





Menurut laporan tersebut, klub kota katedral itu masih belum bergeser dari tuntutannya untuk paket total senilai 50 juta euro. Itulah angka yang beberapa pekan lalu ditawarkan Brentford FC dan pada akhirnya dikabarkan setidaknya telah menghasilkan kesepakatan dengan klub. Namun, kesepakatan itu kemudian gagal karena veto dari keluarga El Mala, yang kepentingannya diwakili oleh ibu sang pemain.

Menurut informasi Bild, direktur olahraga Köln Thomas Kessler memimpin negosiasi dengan Die Schwarzgelben, tetapi kini menghentikannya setelah berkonsultasi dengan badan-badan klub Effzeh. Hanya tawaran yang "jauh di atas 50 juta" yang akan membawa Köln kembali ke meja perundingan. Artinya, Köln bahkan kembali menaikkan tuntutannya.

BVB tampaknya belum menyerah dalam saga El Mala

Dalam beberapa hari terakhir, BVB optimistis, mengingat tawaran baru yang melampaui batas maksimal yang mereka tetapkan sendiri, untuk merampungkan kesepakatan itu dalam beberapa hari ke depan. BVB juga dikabarkan masih belum bersedia menghentikan upaya merekrut El Mala dan sudah menyiapkan tawaran kelima. Masih menjadi tanda tanya apakah ini pada akhirnya akan membuka pintu dalam saga tersebut.

"Selama berminggu-minggu kami punya beberapa hal di atas meja. Tetapi tidak ada yang membuat saya berpikir untuk melepas pemain itu," tegas Kessler belum lama ini terkait kasus El Mala.

Sang pemain sayap, demikian berulang kali disebut dalam beberapa pekan terakhir dalam laporan media yang sejalan, sangat ingin bergabung dengan BVB pada musim panas ini dan bermain di Liga Champions di sana. Namun, bintang muda berusia 19 tahun dari musim Bundesliga lalu (13 gol, 3 assist dalam 34 pertandingan) itu juga disebut tidak akan membuat kehebohan jika pada akhir bursa transfer musim panas nanti kepindahan ke Ruhrgebiet tidak terwujud.

BVB punya peluang bagus untuk alternatif El Mala dari PSG?

Sebagai alternatif El Mala, BVB - jika negosiasi benar-benar mandek - bisa habis-habisan mengejar talenta PSG Ibrahim Mbaye. Menurut L'Equipe, Die Schwarzgelben memiliki "peluang bagus" dalam duel transfer melawan Liverpool untuk mendapatkan pemain tim nasional Senegal berusia 18 tahun itu. Masalahnya: Mbaye bisa jadi lebih mahal daripada El Mala. PSG kabarnya meminta 45 juta plus bonus 15 juta.

Sementara itu, menurut informasi dari Bild, ada keraguan serius mengenai kondisi kebugaran Jadon Sancho. Fakta bahwa tampaknya tidak ada klub lain yang berniat merekrut penyerang sayap bebas transfer itu juga menimbulkan keheranan.

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