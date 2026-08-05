Koalisi kiri "Sumar" mengajukan sebuah usulan tidak mengikat kepada Kongres Deputi Spanyol, yang di dalamnya menyerukan peninjauan atas keterlibatan Maroko dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, dengan latar belakang apa yang mereka sebut sebagai "peristiwa-peristiwa berbahaya yang terjadi di perbatasan Ceuta".

Usulan tersebut ditandatangani oleh 3 anggota parlemen dari Partai Kiri Bersatu (Izquierda Unida), yang tergabung dalam koalisi Sumar, bersama seorang anggota parlemen perempuan keempat dari kelompok parlementer tersebut, menurut surat kabar "El Mundo"Spanyol.

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Koalisi tersebut menyerukan kepada pemerintah Spanyol untuk mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Federasi Sepak Bola Spanyol, dan pemerintah Portugal, guna menuntut dilakukannya "peninjauan dan evaluasi khusus" terhadap model penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030 yang berlaku saat ini.

Usulan tersebut menegaskan bahwa menjadi tuan rumah turnamen menuntut penggunaan sumber daya publik, jaminan pemerintah, dan investasi besar di bidang infrastruktur, serta memengaruhi citra negara-negara tuan rumah di tingkat internasional, yang mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan untuk berkomitmen pada "penghormatan yang efektif dan berkesinambungan terhadap hak asasi manusia, hukum internasional, dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus mengatur kerja otoritas publik", menurut teks usulan tersebut.

Koalisi "Sumar" juga menuntut pemerintah Spanyol untuk mengajak Federasi Sepak Bola Spanyol mengaktifkan mekanisme kelembagaan, yang diatur oleh FIFA, guna meninjau sejauh mana kepatuhan terhadap statuta dan kebijakan hak asasi manusia FIFA, seraya menyusun sebuah kajian independen, terbuka, dan terbarukan mengenai "risiko-risiko hak asasi manusia di negara-negara tuan rumah", dengan ketentuan hasilnya disampaikan kepada parlemen Spanyol dalam waktu 6 bulan.

Usulan tersebut juga menyerukan penilaian atas "dampak peristiwa-peristiwa yang terjadi di perbatasan Ceuta terhadap komitmen-komitmen terkait hak asasi manusia yang berkaitan dengan turnamen", disertai usulan langkah-langkah tambahan apabila terbukti terjadi pelanggaran "berat" terhadap komitmen internasional atau hak asasi manusia, dari pihak salah satu negara tuan rumah.

Usulan koalisi "Sumar" tersebut selaras dengan sikap partai "Livre" Portugal, yang mengirimkan surat kepada pemerintah Portugal dan Federasi Sepak Bola Portugal, yang di dalamnya menyerukan peninjauan kembali atas keterlibatan Maroko dalam menyelenggarakan Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.