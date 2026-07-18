Tuntutan di Inggris untuk menarik diri dari FIFA dan mendirikan federasi alternatif

Reaksi di Inggris terus berlanjut terkait perayaan para pemain tim nasional Argentina dengan bendera bertuliskan "Kepulauan Malvinas (Falkland) adalah milik Argentina", setelah lolos ke final Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Inggris (2-1).

Menurut jaringan "TYC Sports" Argentina, pemerintah Inggris telah meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang terjadi setelah pertandingan semifinal, tanpa ada tanggapan resmi dari FIFA, sebelum salah satu politisi terkemuka Inggris meningkatkan kritiknya terhadap pimpinan FIFA.

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Sir Ed Davey, pemimpin Partai Liberal Demokrat—kekuatan politik ketiga terbesar di Inggris Raya—menuntut agar Inggris menarik diri dari FIFA, dan berupaya mendirikan badan internasional baru bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) serta federasi-federasi lainnya.

Dalam sebuah video yang diunggahnya melalui akun media sosialnya, Davey mengatakan bahwa "Piala Dunia ini telah mengungkap betapa parahnya keruntuhan FIFA," sambil mengutip ketidakberdayaan FIFA dalam menanggapi perayaan para pemain Argentina dengan bendera yang terkait dengan Kepulauan Malvinas/Falkland, serta kontroversi yang timbul akibat penampilan Folarin Bolugun, pemain Amerika Serikat, dalam pertandingan perempat final melawan Belgia, meskipun ia telah diusir pada babak 16 besar.

Sir Ed Davey mengatakan: “Mulai dari tindakan yang sangat mencurigakan, ketika Donald Trump menelepon Gianni Infantino secara pribadi untuk membatalkan kartu merah bagi Amerika Serikat, hingga kelambanan FIFA dalam menanggapi manuver provokatif Argentina dengan bendera Falkland, Infantino telah melampaui batas demi batas.”

Ia menambahkan: “Ia (Infantino) telah membiarkan campur tangan politik dan keserakahan institusional, serta menghancurkan integritas olahraga indah kita sepenuhnya. Kapan kita akan menghentikan ini?.. Sudah waktunya bagi FA (Asosiasi Sepak Bola Inggris), UEFA, dan badan-badan pengatur Eropa untuk mengambil inisiatif, memimpin penarikan diri yang terkoordinasi, dan mundur... Mari kita bekerja sama dengan federasi-federasi lain untuk membangun badan pengatur yang bersih dan transparan yang benar-benar memprioritaskan para penggemar.”