Sabri Lamouchi telah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala Tunisia, demikian dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Tunisia. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada pertandingan pembuka Piala Dunia.

Padahal Tunisia berhasil melewati seluruh babak kualifikasi Piala Dunia tanpa kebobolan satu gol pun, namun mereka kebobolan lima gol saat melawan Swedia. Hal serupa juga terjadi pada pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia melawan Belgia.

“Ini memalukan bagi kami sebagai tim dan bagi seluruh Tunisia,” kata bek Omar Rekik setelah kekalahan melawan Swedia. “Setelah penampilan buruk ini, kami harus menatap diri kami sendiri di cermin.”

“Kami harus terlebih dahulu mengkritik diri sendiri dan berusaha memperbaiki kesalahan kami. Kami berjanji kepada semua orang bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin dan melakukan segala upaya untuk tampil lebih baik,” kata Rekik.

Perkembangan yang mengkhawatirkan ini akhirnya berujung pada pemecatan Lamouchi. Penggantinya sudah diketahui: Mondher Kebaier akan menjabat sebagai pelatih interim selama Piala Dunia. Ia telah menjabat sebagai direktur teknis Asosiasi Sepak Bola Tunisia sejak 2025.

Bagi Kebaier, kembalinya yang tak terduga ini merupakan kesempatan baru untuk membuktikan diri di panggung tertinggi, setelah sebelumnya ia pernah menjadi pelatih kepala Tunisia antara tahun 2019 dan 2022. Selama periode tersebut, ia meraih hasil yang memuaskan, seperti mencapai final Piala Arab dan perempat final Piala Afrika, namun timnya juga mendapat kritik karena gaya permainan yang sering kali konservatif dan kurangnya kreativitas.

Akhirnya, ia harus mundur setelah Piala Afrika 2022 karena prestasinya tidak memenuhi harapan federasi dan para pendukung. Kini, ia dihadapkan pada tugas berat untuk mengembalikan stabilitas dalam tim dalam waktu singkat dan meminimalkan kerugian di Piala Dunia.