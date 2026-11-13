Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk baru bagi timnas Tunisia, melainkan membawa sejumlah catatan negatif yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah partisipasi mereka di babak kualifikasi benua, sebab ini merupakan selisih kekalahan terbesar yang pernah mereka alami di kandang sendiri pada babak kualifikasi Piala Afrika.
Selain itu, ini juga menjadi kali pertama timnas Tunisia tertinggal dua gol dalam sebuah pertandingan di kandang sendiri sepanjang sejarah partisipasi mereka di babak kualifikasi turnamen tersebut, sebagai gambaran betapa besarnya kejutan yang mereka alami di hadapan tetangga mereka, Libya.
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Kekalahan ini mengakhiri rangkaian yang berlangsung lebih dari 25 tahun, di mana selama itu timnas Tunisia tidak pernah menelan kekalahan dengan selisih dua gol di babak kualifikasi Piala Afrika, karena kekalahan terakhir mereka dengan hasil seperti itu terjadi pada 24 Maret 2001, ketika mereka kalah dari Maroko di ibu kota Rabat dengan skor 2-0.
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Tunisia juga mencatatkan awal yang terburuk sepanjang sejarah partisipasi mereka di babak kualifikasi benua, setelah gagal meraih satu kemenangan pun dalam tiga pertandingan pertama mereka, untuk pertama kalinya, dan hanya mampu meraih dua hasil imbang serta satu kekalahan, sehingga hanya mengumpulkan dua poin dari total sembilan poin yang mungkin diraih.
Detail pertandingan Tunisia vs Libya
Ali Youssef membuka keunggulan bagi timnas Libya pada menit ke-44 lewat tendangan penalti, menyusul pelanggaran yang dilakukan Ali Maaloul terhadap penyerang Libya, Muayad Issa.
Timnas Tunisia berusaha bangkit dalam hasil pertandingan pada babak kedua, tetapi timnas Libya berhasil memanfaatkan ruang-ruang di lini pertahanan, dan Hamdou Elhouni menambah gol kedua pada menit ke-62, menyusul serangan balik cepat yang ia tuntaskan dengan sepakan ke dalam gawang.
Meski Tunisia berupaya memperkecil selisih, Libya mampu mempertahankan keunggulan mereka dan berhasil meraih kemenangan berharga dari Stadion Taieb Mhiri di kota Sfax.
Posisi Tunisia semakin rumit
Kekalahan ini menambah tekanan bagi pelatih Moin Chaabani, yang mengambil alih kepemimpinan timnas Tunisia dalam upaya mengembalikan stabilitas tim, setelah periode sulit yang ditandai dengan kemerosotan hasil dan pergantian yang berulang di jajaran staf kepelatihan.
Tunisia sebelumnya memulai perjalanan mereka di Grup Delapan dengan hasil imbang melawan Uganda dengan skor 1-1, sebelum kembali bermain imbang menghadapi Botswana dengan skor 2-2, sehingga kehilangan 4 poin sebelum kekalahan dari Libya.
Posisi Tunisia semakin sulit karena karakter grup tersebut, sebab Uganda, salah satu negara tuan rumah turnamen bersama Kenya dan Tanzania, telah memastikan lolos secara otomatis, yang berarti hanya ada satu tiket lolos tambahan yang diperebutkan Tunisia, Libya, dan Botswana.
Kekalahan ini memiliki arti ganda bagi timnas Tunisia, karena terjadi di hadapan pesaing langsung untuk tiket lolos.
Kedua tim dijadwalkan kembali bertemu pada Selasa mendatang di Libya, dalam rangkaian laga putaran keempat, dalam pertandingan yang akan menentukan ambisi timnas Tunisia untuk memperbaiki jalannya dan menghindari semakin jauhnya mereka dari persaingan memperebutkan tiket lolos.