Tunisia membawa saudara kandung pemain timnas Belanda yang telah empat kali membela negaranya ke Piala Dunia

Tunisia telah mengumumkan skuad final Piala Dunia pada hari Jumat. Dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain tersebut, terdapat nama Omar Rekik, yang lahir di Belanda. Tim nasional Tunisia akan menghadapi tim nasional Belanda pada babak penyisihan grup Piala Dunia tanggal 26 Juni mendatang.

Kakak dari Karim Rekik, yang empat kali membela Oranje, saat ini terikat kontrak dengan klub Slovenia, NK Maribor. Omar Rekik (24) pernah membela Sparta Rotterdam hingga beberapa tahun lalu dan menjalani pendidikan pemuda di PSV dan Feyenoord.

Bagi Tunisia, Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan dimulai pada 15 Juni melawan Swedia. Pada 21 Juni, mereka akan menghadapi Jepang di Grup F, dan fase grup akan ditutup lima hari kemudian melawan timnas Belanda.

Nama paling terkenal dalam skuad ini adalah Hannibal Mejbri, rekan setim Zian Flemming di Burnley. Gelandang ini pernah bermain untuk Manchester United dan Sevilla. Rani Khedira adalah saudara laki-laki Sami Khedira, yang meraih gelar juara dunia bersama Jerman pada 2014.

Skuad lengkap Tunisia untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassen (Es Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Pertahanan: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (FC Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Ben Hmida (Esperance)

Gelandang: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Mortada Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejrbi (Burnley)

Penyerang: Elias Saad (Hannover 96), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Kopenhagen), Sebastien Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chawat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).