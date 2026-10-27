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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Tunggu saja momen saya!” Lamine Yamal bertekad meraih Ballon d’Or dan tak menyerah mengejar penghargaan individu terbesar di sepak bola

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Pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, akhirnya buka suara setelah seremoni Ballon d'Or baru-baru ini, ketika ia menyaksikan Harry Kane membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepakbola. Remaja yang menggemparkan sepakbola dunia selama 18 bulan terakhir itu tetap tidak gentar dengan hasil tersebut dan bertekad mendominasi pada masa mendatang.

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Yamal tetap sabar meski kecewa di malam gala

Perkembangan karier Yamal begitu pesat, tetapi pemain muda asal Spanyol itu harus menunggu lebih lama untuk meraih bola emas pertamanya setelah Harry Kane merebut penghargaan tertinggi di sepakbola dunia. Meski pencalonannya mendapat sorotan luar biasa, lulusan La Masia itu menggunakan media sosial untuk merefleksikan malam tersebut dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia jelas berpikir untuk jangka panjang dan memandang perkembangan kariernya saat ini sebagai awal dari karier gemilang di level tertinggi sepakbola profesional.

“Saatnya akan tiba; hal-hal baik membutuhkan waktu. Saya percaya pada jalan yang sedang saya bangun. Tanpa terburu-buru, dengan harapan, dan dengan ketenangan hati bahwa suatu hari nanti giliran saya akan tiba,” tulis penyerang muda itu di akun Instagram-nya. Unggahan itu telah menarik perhatian besar dari para pendukung Barcelona, yang memandang sang winger sebagai penerus Lionel Messi.

Fokus kembali pada kesuksesan Barcelona

Meski penghargaan individu itu jatuh ke tangan kapten Inggris, Yamal segera menyampaikan rasa hormatnya kepada mereka yang naik podium dalam seremoni mewah tersebut. Alih-alih terus memikirkan hasil yang tak terwujud, ia mengungkapkan keinginan untuk kembali menjalankan tugas di kompetisi domestik dan membantu tim asuhan Hansi Flick mempertahankan momentum di liga.

Remaja itu menutup pernyataan publiknya dengan menegaskan prioritasnya: “Selamat kepada para pemenang, fokus saya kembali pada hal yang penting, membuat FC Barcelona menang lagi.” Pesan ini menjadi seruan penyemangat bagi skuad yang ingin kembali menjadi kekuatan dominan di sepakbola Spanyol.

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Bintang yang tengah bersinar di sepakbola dunia

Fakta bahwa pemain seusianya masuk dalam persaingan untuk penghargaan bergengsi tersebut menunjukkan besarnya pengaruhnya terhadap sepakbola modern. Setelah musim panas ketika ia membantu membawa Spanyol meraih kejayaan di kancah internasional, reputasinya belum pernah setinggi ini, meski para pemilih Ballon d’Or kali ini memilih Kane yang lebih berpengalaman. Persaingan untuk edisi-edisi berikutnya dari penghargaan tersebut sudah mulai memanas, dengan Yamal menjadi salah satu tokoh utamanya bersama talenta-talenta muda lainnya yang ingin membentuk era berikutnya dalam sepakbola Eropa.

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31 Okt 2026

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Bagi Barcelona, memiliki pemain dengan mentalitas yang begitu fokus merupakan dorongan besar saat mereka menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Klub telah berinvestasi besar dalam sistem pembinaan pemain mudanya, dan cara Yamal menghadapi tekanan di panggung dunia dengan begitu tenang membenarkan strategi jangka panjang mereka.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”