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Pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, akhirnya buka suara setelah seremoni Ballon d'Or baru-baru ini, ketika ia menyaksikan Harry Kane membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepakbola. Remaja yang menggemparkan sepakbola dunia selama 18 bulan terakhir itu tetap tidak gentar dengan hasil tersebut dan bertekad mendominasi pada masa mendatang.

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Yamal tetap sabar meski kecewa di malam gala

Perkembangan karier Yamal begitu pesat, tetapi pemain muda asal Spanyol itu harus menunggu lebih lama untuk meraih bola emas pertamanya setelah Harry Kane merebut penghargaan tertinggi di sepakbola dunia. Meski pencalonannya mendapat sorotan luar biasa, lulusan La Masia itu menggunakan media sosial untuk merefleksikan malam tersebut dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia jelas berpikir untuk jangka panjang dan memandang perkembangan kariernya saat ini sebagai awal dari karier gemilang di level tertinggi sepakbola profesional.

“Saatnya akan tiba; hal-hal baik membutuhkan waktu. Saya percaya pada jalan yang sedang saya bangun. Tanpa terburu-buru, dengan harapan, dan dengan ketenangan hati bahwa suatu hari nanti giliran saya akan tiba,” tulis penyerang muda itu di akun Instagram-nya. Unggahan itu telah menarik perhatian besar dari para pendukung Barcelona, yang memandang sang winger sebagai penerus Lionel Messi.

Fokus kembali pada kesuksesan Barcelona

Meski penghargaan individu itu jatuh ke tangan kapten Inggris, Yamal segera menyampaikan rasa hormatnya kepada mereka yang naik podium dalam seremoni mewah tersebut. Alih-alih terus memikirkan hasil yang tak terwujud, ia mengungkapkan keinginan untuk kembali menjalankan tugas di kompetisi domestik dan membantu tim asuhan Hansi Flick mempertahankan momentum di liga.

Remaja itu menutup pernyataan publiknya dengan menegaskan prioritasnya: “Selamat kepada para pemenang, fokus saya kembali pada hal yang penting, membuat FC Barcelona menang lagi.” Pesan ini menjadi seruan penyemangat bagi skuad yang ingin kembali menjadi kekuatan dominan di sepakbola Spanyol.

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Bintang yang tengah bersinar di sepakbola dunia

Fakta bahwa pemain seusianya masuk dalam persaingan untuk penghargaan bergengsi tersebut menunjukkan besarnya pengaruhnya terhadap sepakbola modern. Setelah musim panas ketika ia membantu membawa Spanyol meraih kejayaan di kancah internasional, reputasinya belum pernah setinggi ini, meski para pemilih Ballon d’Or kali ini memilih Kane yang lebih berpengalaman. Persaingan untuk edisi-edisi berikutnya dari penghargaan tersebut sudah mulai memanas, dengan Yamal menjadi salah satu tokoh utamanya bersama talenta-talenta muda lainnya yang ingin membentuk era berikutnya dalam sepakbola Eropa.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Bagi Barcelona, memiliki pemain dengan mentalitas yang begitu fokus merupakan dorongan besar saat mereka menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Klub telah berinvestasi besar dalam sistem pembinaan pemain mudanya, dan cara Yamal menghadapi tekanan di panggung dunia dengan begitu tenang membenarkan strategi jangka panjang mereka.