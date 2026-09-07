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Tumbang saat pemanasan: Cedera mendadak singkirkan Yassine Bounou dari laga Al Hilal kontra Neom

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arab Saudi
Maroko

Pukulan telak

Al Hilal menerima pukulan mengejutkan sebelum laganya melawan Neom, setelah pemain Maroko Yassine Bounou mengalami cedera saat proses pemanasan, sehingga absen dari susunan pemain utama pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim malam ini, Senin, dalam laga pekan keenam Liga Roshn.

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Al Hilal secara resmi mengumumkan beberapa menit sebelum laga dimulai bahwa kiper Mohammed Al Owais turun sebagai starter menggantikan Bounou, setelah pemain terakhir merasakan nyeri pada otot bagian belakang saat proses pemanasan, tanpa mengungkap hingga saat ini seberapa parah cedera tersebut atau perkiraan durasi absennya.

Tim pelatih yang dipimpin pelatih asal Italia Simone Inzaghi memutuskan mengandalkan Mohammed Al Owais untuk menjaga gawang Al Hilal melawan Neom, sementara Mohammed Al Rubaie masuk ke dalam daftar pemain cadangan, untuk mengisi kekosongan akibat absennya Bounou dari pertandingan.

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Cedera kiper asal Maroko itu datang pada waktu yang mengejutkan, terutama setelah ia dijadwalkan memulai pertandingan sebagai starter, dalam susunan pemain yang dipilih Inzaghi untuk melanjutkan awal yang kuat Al Hilal di Liga Roshn.

Dengan demikian, Al Owais menjalani pertandingan baru bersama Al Hilal, setelah sebelumnya ia sempat tampil bersama tim musim ini, dan ia memiliki pengalaman besar bersama Al Zaeem serta timnas Arab Saudi.

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