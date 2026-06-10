Tukhil: Aku tidak pernah membayangkan badai akan mengancam kita... dan Ken akan marah padaku jika aku melakukan hal itu

Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, menegaskan bahwa penundaan yang terjadi pada pertandingan persahabatan melawan tim nasional Kosta Rika di Orlando akibat badai petir memberikan gambaran awal bagi timnya tentang apa yang mungkin akan mereka hadapi selama putaran final Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut tertunda selama satu jam pada hari Rabu karena badai petir, mengingat ini adalah uji coba terakhir bagi tim The Three Lions sebelum dimulainya Piala Dunia, di mana mereka tergabung dalam grup terakhir yang berisi Ghana, Kroasia, dan Panama.

"Ini memberi kami gambaran tentang apa yang mungkin terjadi selama Piala Dunia. Kami sudah menyadarinya sebelumnya, dan sekarang kami mengalaminya secara langsung. Tidak ada masalah, dan hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan semangat, kesabaran, atau keinginan untuk bertanding," kata Tuchel dalam wawancara dengan ITV beberapa menit sebelum pertandingan dimulai.

Dia menambahkan, "Kami mengetahui hal itu saat masih di hotel, dan menanganinya cukup mudah. Kami hanya memutuskan untuk menunda keberangkatan bus selama setengah jam, lalu menuju ke stadion."

Pelatih itu menjelaskan, "Saya tahu badai petir dan kilat bisa terjadi di beberapa hari, tapi tidak terlintas di benak saya bahwa pertandingan bisa terancam dibatalkan sepenuhnya."

Mengenai kondisi lapangan setelah hujan lebat, ia berkata, "Lapangan terlihat sangat kering dibandingkan dengan jumlah hujan yang turun, tetapi para petugas tahu betul apa yang mereka lakukan, dan tampaknya kondisi sudah sesuai untuk menggelar pertandingan."

Pujian atas perkembangan fisik

Tukhel juga berbicara tentang kesiapan para pemainnya menjelang Piala Dunia, menegaskan bahwa tim nasional terus berkembang baik secara fisik maupun teknis.

Dia mengatakan, "Kami memiliki skuad yang sangat kuat, serta pemain-pemain berkualitas di bangku cadangan. Kami membutuhkan level ini jika ingin melangkah lebih jauh dan melampaui batas kami setelah masa persiapan yang baik selama sepuluh hari."

Dia melanjutkan, "Ini soal meningkatkan intensitas baik saat menguasai bola maupun tidak. Kami melihat perkembangan yang jelas dalam latihan, dan indikator fisik serta hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proses adaptasi berjalan sangat baik, para pemain semakin siap dan bugar dari hari ke hari."

Dia menambahkan, "Sekarang terserah tim untuk membuktikannya di lapangan."

Tuchel menguji Bellingham dalam formasi baru

Mengenai partisipasi Jude Bellingham, Tuchel menjelaskan bahwa pertandingan ini merupakan kesempatan untuk menguji kemampuannya beradaptasi dengan sejumlah pemain inti.

Dia berkata, "Saya rasa ini pertama kalinya dia bermain bersama Harry Kane, Declan Rice, dan Elliott Anderson, jadi ini pengalaman penting bagi kami dan kami ingin melihat hasilnya."

Dia menambahkan, "Kami sudah berkali-kali mengatakan bahwa Bellingham dalam kondisi prima, begitu pula pemain lainnya. Kami memiliki skuad yang kuat dan bangku cadangan yang juga kuat."

Kane menolak ide istirahat

Ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk memberi istirahat kepada kapten Harry Kane selama pertandingan, Tuchel menjawab dengan bercanda: "Tidak! Dia akan sangat marah padaku jika aku mengusulkan ide itu kepadanya."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Dia sangat gigih, dan lebih baik baginya untuk bermain 60 menit hari ini, sehingga dia siap untuk memulai pertandingan berikutnya melawan Kroasia."