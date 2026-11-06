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Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus telah mengumumkan skuad berisi 28 pemain untuk laga terakhir fase grup UEFA Nations League melawan Denmark dan Wales. Skuad tersebut menampilkan tujuh wajah baru, termasuk bek kanan FC Porto Alberto Costa dan penyerang Monza Gustavo Varela yang tengah tampil apik. Keduanya mendapat panggilan perdana.

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Jesus umumkan skuad untuk dua laga terakhir fase grup

Pelatih tim nasional Portugal Jorge Jesus telah mengumumkan skuad berisi 28 pemain untuk dua laga terakhir Grup A4 UEFA Nations League. Portugal akan menghadapi Denmark di Braga pada 14 November sebelum bertandang ke Cardiff untuk menghadapi Wales pada 17 November.

Setelah memastikan lolos ke perempat-final bersama Spanyol, target utama Portugal adalah mengamankan posisi puncak grup.

Pengumuman skuad ini memiliki arti tersendiri karena menjadi pemilihan pemain pertama sejak kapten legendaris Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional.

Costa dan Varela mendapat panggilan perdana

Dua nama yang paling menonjol adalah bek kanan FC Porto Alberto Costa dan penyerang Monza Gustavo Varela. Keduanya mendapat panggilan pertama ke tim nasional senior. Varela datang dalam performa apik sebagai pemuncak daftar pencetak gol Serie A dengan sembilan gol.

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“Dibandingkan dengan pemilihan skuad terakhir, ada tujuh pemain baru,” jelas Jesus mengenai perubahan yang dibuatnya.

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“Kami ingin menghargai performa yang mereka tunjukkan di klub masing-masing, yang kami nilai layak mendapat panggilan ke tim nasional senior. Lima pemain ini sebelumnya merupakan bagian dari tim U-21. Mengikuti kata-kata Cris [Cristiano Ronaldo], kami ingin berfokus pada regenerasi dan masa depan tim nasional.”

Daftar skuad dan pemain yang kembali

Skuad berisi 28 pemain ini juga kembali diperkuat sejumlah nama, termasuk Antonio Silva, Mateus Fernandes, dan Carlos Forbs, serta talenta muda Rodrigo Mora dan Geovany Quenda.

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Penjaga gawang: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Bek: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Tavares.

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Gelandang: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Penyerang: Pedro Neto, Francisco Trincao, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Félix, Goncalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

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Skorsing, cedera, dan laga mendatang di Braga serta Cardiff

Jesus harus menghadapi absennya sejumlah pemain penting dalam laga mendatang. Francisco Conceicao menjalani skorsing akibat kartu merahnya saat melawan Norwegia, sementara Nuno Mendes absen karena cedera.

Joao Cancelo masuk skuad meski harus menjalani skorsing pada laga pertama melawan Denmark. Ia bisa tampil dalam lawatan ke Wales.

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Portugal akan berupaya memadukan para pemain barunya dengan baik saat menuntaskan kiprah impresif di fase grup.