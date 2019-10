Tujuh Laga Tunda Liga 1 2019 Digelar Saat FIFA 'Match-Day'

Itu dilakukan agar Liga 1 musim ini bisa berakhir pada 22 Desember 2019.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) membuat kebijakan terkait jadwal baru tujuh laga tunda Liga 1 2019. Hal itu diputuskan dalam rapat darurat antara LIB bersama klub peserta Liga 1 di Bali, Sabtu (12/10) malam.

Sebelumnya, terdapat tujuh pertandingan yang harus ditunda lantaran tidak mendapatkan izin dari pihak Kepolisian. Tujuh laga tersebut adalah Persib vs Arema, Persebaya vs Borneo FC, Persija vs Persela, Persija vs Borneo, PSIS vs Bali United, PSM Makassar vs Persipura, dan Persija vs Borneo FC.

"Tujuh pertandingan tunda digelar pada FIFA match-day pada 11-19 November 2019," kata Asep Saputra, manajer kompetisi PT LIB dikutip laman resmi liga-indonesia.

"Pekan ke-28 hingga 34 sudah tidak ada lagi adanya sisipan pertandingan tunda. Dalam hal ini aspek fairness, competitiveness, dan quality akan lebih mudah terpenuhi," jelas Asep.

Solusi ini dipilih LIB agar kompetisi bisa berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena jika hal itu tidak diambil, kompetisi bisa berlangsung lebih lama, yang dikhawatirkan membuat Indonesia telat untuk mendaftarkan klub guna mengikuti kompetisi antarklub Asia.

Hal lain yang disepakati bersama klub adalah, jika tidak diizinkan menggelar laga dengan penonton, klub mencoba untuk mengajukannya untuk dilaksanakan tanpa penonton. Apabila tidak bisa juga, klub harus menyiapkan venue alternatif agar pertandingan bisa diselenggarakan sesuai jadwal sehingga tidak ada penundaan lagi.

"Prinsipnya kompetisi harus selesai pada 22 Desember 2019. Karena itu butuh kesepakatan bersama untuk menghadapi semua kendala yang terjadi," ujar Dirk Soplanit, direktur PT LIB.