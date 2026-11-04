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Aston Villa secara terbuka mengonfirmasi bahwa Unai Emery berkomitmen bertahan di klub itu setelah 2029 menyusul pembicaraan positif dengan ketua klub Nassef Sawiris. Pernyataan itu mengakhiri spekulasi mengenai kepindahannya ke Manchester United. Pria asal Spanyol itu santer dikaitkan sebagai pengganti Michael Carrick di Old Trafford, tempat Villa akan bertandang akhir pekan ini dengan kebutuhan untuk bangkit setelah kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions pada Selasa.

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Aston Villa tegaskan komitmen Emery di tengah rumor ketertarikan Manchester United

Villa berupaya mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Emery lewat pernyataan pada Rabu yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan kerja sama setelah 2029, menyusul pembicaraan antara sang manajer dan petinggi klub. Pria berusia 55 tahun itu santer dikaitkan dengan posisi Carrick di Manchester United.

Menurut The Telegraph, Emery sedang dalam tahap lanjut pembicaraan mengenai kontrak baru di Villa, yang akan meredam rumor kepindahannya ke Old Trafford. United harus mengeluarkan £20 juta untuk membebaskannya dari kontrak saat ini.

Pernyataan Villa ungkap rincian pertemuan penting

Kiprah mengesankan Emery selama empat tahun di Villa mendorong pembicaraan dengan Sawiris, presiden operasional sepakbola Roberto Olabe, dan direktur operasional sepakbola Damian Vidagany mengenai masa depan jangka panjangnya. Dalam pernyataan yang sangat terbuka, klub mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut menghasilkan "pembicaraan positif". Pernyataan itu berbunyi: "Aston Villa mengadakan pertemuan kerja penting hari ini untuk merencanakan masa depan klub dan meletakkan fondasi bagi proyek olahraga dan kelembagaannya dalam jangka panjang.

"Pertemuan tersebut dihadiri Nassef Sawiris, Ketua Klub, dan Unai Emery, bersama Presiden Operasional Sepakbola Roberto Olabe serta Direktur Operasional Sepakbola Damian Vidagany.

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Emery diperkirakan bertahan di Villa hingga dekade berikutnya

"Pembicaraan berfokus pada perencanaan bersama arah strategis jangka panjang klub. Pembicaraan positif tersebut menghasilkan komitmen yang jelas untuk bersama-sama mengembangkan klub setelah 2029 di bawah kepemimpinan Unai Emery dalam bidang olahraga, berdasarkan ambisi bersama dan tujuan yang sama untuk mencapai keunggulan serta terus berkembang selama beberapa tahun ke depan.

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"Tujuannya jelas: membangun Aston Villa yang ambisius, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan terbesar serta meraih pencapaian tertinggi." Emery menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun pada Mei 2024, 18 bulan setelah bergabung, tetapi kini ia tampaknya akan tetap memimpin Villa saat memasuki dekade berikutnya.

Apa selanjutnya bagi Emery, Villa, dan Carrick?

Emery akan berada di Old Trafford akhir pekan ini ketika United menjamu Villa. Kekalahan 3-0 Villa dari Barcelona dan hasil imbang melawan Fulham Sabtu lalu membuat mereka membutuhkan hasil positif sebelum jeda internasional November.

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United hanya memenangi dua pertandingan sepanjang musim ini sebelum kemenangan sensasional 3-2 atas AS Roma pada Selasa setelah sempat tertinggal. Kemenangan lain bisa membuat Carrick bertahan dalam perannya setelah jeda, ketika kinerjanya dijadwalkan untuk dievaluasi.