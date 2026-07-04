Tujuan yang tak terduga!.. Klub Eropa mengumumkan perekrutan putra Zidane

Klub Red Star Prancis secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan bek muda Elias Zidane, yang berusia 20 tahun, putra dari legenda sepak bola Zinedine Zidane, dalam kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat barisan pertahanan tim dalam persiapan menyambut musim baru.

Dalam pernyataan resminya, klub tersebut menyebutkan bahwa Zidane bergabung dengan tim ini dari Real Betis, sekaligus menegaskan bahwa sang pemain memiliki kemampuan teknis dan fisik yang menjadikannya tambahan berkualitas bagi skuad asuhan pelatih Odonian.

Elias Zidane memulai kariernya di klub Canias sebelum pindah ke akademi Real Madrid, di mana ia menghabiskan lebih dari 10 tahun di tim junior klub tersebut, sebelum akhirnya bergabung dengan Real Betis pada tahun 2024.

Zidane memiliki kewarganegaraan Prancis dan pernah membela tim nasional Prancis di berbagai kelompok usia. Ia menjuarai Kejuaraan Eropa U-17 pada tahun 2022, mencapai final Kejuaraan Eropa U-19 pada tahun 2024, serta menampilkan performa yang mengesankan di Piala Dunia U-20 di Chili pada tahun 2025.

Bek muda yang memiliki tinggi 1,96 meter ini menonjol berkat kemampuan fisiknya yang kuat dan penempatan posisinya yang apik di lini belakang, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang, sehingga menjadikannya teladan bek modern yang memadukan ketangguhan dan kecerdasan taktis.

Al-Ahli berharap kedatangan Elias Zidane dapat menjadi nilai tambah bagi tim di masa mendatang, sejalan dengan ambisi klub untuk memperkuat posisinya di kompetisi domestik dan naik ke kancah Eropa.