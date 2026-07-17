Tujuan yang tak terduga... Barcelona bersiap menghadapi musim baru dalam turnamen persahabatan dengan aturan "luar biasa"

Klub Barcelona asal Spanyol secara resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam turnamen persahabatan internasional tiga tim yang baru di kota Udine, Italia, sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi kompetisi musim sepak bola baru.

Tim asal Katalonia ini akan berpartisipasi dalam edisi pertama Piala "Friuli Venezia Giulia" Internasional, yang akan digelar pada Sabtu, 8 Agustus mendatang di Stadion "Blu Energy", markas klub Udinese, yang berkapasitas 25 ribu penonton.

Klub asal Katalonia tersebut mengungkapkan bahwa turnamen ini akan diselenggarakan dengan sistem tiga tim yang inovatif, di mana setiap tim akan menghadapi dua tim lainnya dalam satu babak berdurasi 45 menit saja, dalam format non-konvensional yang bertujuan memberikan kesempatan kepada tim-tim peserta untuk menguji sebanyak mungkin pemain selama masa persiapan musim baru.

Sesuai peraturan turnamen, setiap pertandingan yang berakhir imbang akan ditentukan melalui adu penalti langsung, di mana tim pemenang adu penalti akan mendapatkan dua poin sementara tim yang kalah mendapatkan satu poin, dalam sistem perhitungan poin yang berbeda dari yang biasa diterapkan dalam turnamen persahabatan.

Keikutsertaan ini menandai kembalinya Barcelona ke kota Udine setelah absen selama hampir 21 tahun; kunjungan terakhir klub Catalan ke kota Italia tersebut terjadi pada 7 Desember 2005, saat mereka menghadapi Udinese dalam babak penyisihan grup Liga Champions.

Keikutsertaan Barcelona dalam turnamen ini merupakan bagian dari program persiapan yang disusun oleh pelatih Hansi Flick untuk mempersiapkan tim menjelang musim baru, di mana pelatih asal Jerman tersebut berupaya menguji formasi dan skema taktisnya melawan lawan-lawan dari berbagai level sebelum dimulainya kompetisi resmi.