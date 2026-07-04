Tujuan yang tak terduga... Arsenal membuka pintu bagi bintang utamanya untuk hengkang

Pemain sayap asal Belgia, Leandro Trossard, tampaknya akan meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub Turki, Beşiktaş, dalam kesepakatan transfer permanen senilai 20 juta euro, termasuk 2 juta euro sebagai insentif tambahan, menurut laporan surat kabar Inggris "The Athletic".

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan awal mengenai detail kesepakatan tersebut, di saat kontrak pemain berusia 31 tahun itu dengan Arsenal hanya tersisa satu tahun lagi, yang berlaku hingga tahun 2027 setelah sebelumnya diperpanjang dari tahun 2025.

Perkembangan ini terjadi di tengah keinginan Besiktas untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berpengalaman di level Eropa menjelang dimulainya musim baru.

Trossard meninggalkan Arsenal setelah musim yang luar biasa yang diakhiri dengan gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, di mana ia tampil dalam 50 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 8 gol dan memberikan 11 assist, serta menjadi starter dalam 21 pertandingan di Liga Premier Inggris, memainkan peran sentral dalam skema serangan pelatih Mikel Arteta.

Trussard bergabung dengan Arsenal pada Januari 2023 dari Brighton dengan biaya transfer lebih dari 31 juta euro, dan sejak saat itu berhasil mengukuhkan posisinya di skuad inti tim.

Selama kariernya bersama "The Gunners", ia telah tampil dalam 174 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 36 gol dan memberikan 34 assist, sehingga menjadi salah satu pemain paling produktif di tim dalam beberapa musim terakhir.

Saat ini, Trossard sedang membela tim nasional Belgia yang berlaga di Piala Dunia, di mana “Setan Merah” telah lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut, sehingga pengumuman resmi mengenai transfer ini kemungkinan besar akan dilakukan setelah perjalanan tim nasional di Piala Dunia berakhir.