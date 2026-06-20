Tujuan Real Madrid... Nagelsmann soal cedera bintang Jerman: Sayangnya, situasinya tampaknya tidak baik

Jerman mengalami pukulan telak setelah kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading pada pertandingan kedua Grup 5 Piala Dunia 2026, Sabtu lalu.

Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, memberikan kabar terbaru mengenai cedera yang dialami salah satu bintang timnya saat melawan Pantai Gading, setelah pemain tersebut terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama.

Dalam wawancaranya dengan stasiun TV ZDF setelah pertandingan, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak menunjukkan optimisme yang besar dalam menilai cedera tersebut.

Nagelsmann mengatakan: “Niko Schlotterbeck mengalami masalah pada ligamen medial (lutut) dan perlu menjalani pemeriksaan MRI besok... Sayangnya, situasinya tidak terlihat baik.”

Schlotterbeck sudah merasakan masalah tersebut sejak awal pertandingan, namun ia tetap berada di lapangan hingga akhir babak pertama meskipun rasa sakit yang dialaminya terus berlanjut.

Nagelsmann menambahkan, menjelaskan alasan mengapa bek tersebut tidak diganti lebih awal: “Pada akhirnya, keputusan untuk membiarkannya terus bermain sebagian besar merupakan keputusan taktis. Dia tampil sangat baik hingga akhir babak pertama.”

Schlotterbeck sebelumnya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama Jerman (melawan Curaçao dan Pantai Gading) bersama Jonathan Tah di lini pertahanan.

Antonio Rüdiger menggantikan Schlotterbeck pada babak kedua pertandingan melawan Pantai Gading malam ini.

Surat kabar Jerman “Bild” beberapa hari lalu melaporkan bahwa nama Nico Schlotterbeck kembali masuk dalam daftar incaran Real Madrid, di mana klub Spanyol tersebut memantau perkembangan performanya, dan mungkin akan bergerak untuk merekrutnya jika ia menampilkan performa yang menonjol selama Piala Dunia.

Menurut laporan tersebut, biaya untuk merekrut bek Borussia Dortmund ini diperkirakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, angka yang masih dalam batas yang dapat ditangani Real Madrid di bursa transfer.

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