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FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Antarklub Wanita edisi perdana pada 2028, sebuah tonggak besar bagi sepak bola profesional. Selain keputusan bersejarah itu, FIFA berkomitmen meningkatkan dukungan finansial secara signifikan untuk Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil agar para pemain dan klub menerima imbalan yang lebih besar dari sebelumnya.

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AS akan menggelar turnamen klub bersejarah

Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah edisi perdana Piala Dunia Antarklub Wanita FIFA yang diikuti 19 tim pada 5 hingga 30 Januari 2028, demikian dikonfirmasi FIFA. Biro Dewan FIFA mengesahkan keputusan untuk membawa turnamen empat tahunan itu ke Amerika Serikat setelah negara tersebut sukses menggelar sejumlah ajang besar dunia baru-baru ini.

Tujuh tim telah memastikan tempat di kompetisi yang menjadi tonggak baru ini setelah menjuarai turnamen di benua masing-masing dalam rentang musim 2024 hingga 2027. Arsenal, Barcelona, Club America Femenil, Gotham FC, Naegohyang Women’s FC, Corinthians, dan Wuhan Jiangda menjadi tim-tim pertama yang dipastikan tampil.

FIFA juga menyetujui paket pendanaan besar untuk Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil. Negara-negara peserta akan menerima dana persiapan sebesar $2,5 juta sebelum Desember 2026, sehingga nilainya setara dengan dana untuk Piala Dunia putra 2026.

Bareman jelaskan alasan AS terpilih





Getty Images





Kepala Sepakbola Wanita FIFA, Dame Sarai Bareman, menegaskan bahwa infrastruktur olahraga kelas atas Amerika Serikat dan rekam jejaknya dalam menggelar turnamen baru-baru ini menjadi faktor penentu. AS sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia Antarklub putra dengan format yang diperluas pada 2025 dan memainkan peran besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026, sehingga membuka jalan bagi penunjukan terbaru ini.

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“Kami melakukan penilaian terperinci untuk menentukan tuan rumah yang paling sesuai bagi edisi perdana Piala Dunia Antarklub Wanita FIFA,” kata Bareman. “Pada akhirnya, keberhasilan Amerika Serikat baru-baru ini dalam menggelar turnamen-turnamen utama FIFA, ditambah tingginya minat terhadap sepakbola wanita di sana serta infrastruktur olahraganya yang kelas atas, menjadikan negara itu pilihan paling menonjol.

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“Bersama ekosistem sepakbola wanita Amerika Serikat yang dinamis dan penuh antusiasme, klub-klub yang lolos, pemerintah, kota-kota tuan rumah, mitra komersial dan media kami, serta pihak-pihak lainnya, misi kami adalah menetapkan standar yang mengesankan bagi sepakbola klub wanita dunia dan tolok ukur untuk masa depan.”









Klub dari enam konfederasi dipastikan tampil

Turnamen 2028 akan menampilkan klub dari keenam konfederasi untuk memastikan keterwakilan seluruh dunia. UEFA akan mengirim enam wakil, sementara AFC, CAF, Concacaf, dan CONMEBOL masing-masing mendapat tiga tempat. Satu tim akan mewakili OFC.

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Menanggapi tujuh tim pertama yang lolos, Bareman berkata: “Ketujuh klub ini, bersama 12 klub lainnya, akan menunjukkan kekuatan dan kedalaman sepakbola klub wanita kepada khalayak dunia. Mereka akan mendapat kesempatan untuk menceritakan kisah mereka, memperluas basis penggemar, dan mewakili klub mereka di panggung dunia. Mereka benar-benar layak mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah di Amerika Serikat.”

Di luar kompetisi antarklub, komitmen FIFA untuk Piala Dunia Wanita 2027 mencakup penyediaan tingkat layanan yang setara dengan yang diberikan kepada pemain putra pada 2026. Setiap surplus dari turnamen juga akan dibagikan kepada asosiasi anggota peserta, dengan porsi khusus yang dialokasikan langsung bagi para pemain.

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Perebutan tempat tersisa kian sengit





Getty Images





Masih ada 12 tempat yang diperebutkan seiring klub-klub di seluruh dunia bersaing menjadi yang terbaik di benua masing-masing menjelang turnamen 2028. Susunan akhir peserta akan terbentuk secara bertahap ketika para juara konfederasi ditentukan dalam dua tahun ke depan.

Sementara itu, tim-tim nasional akan mengalihkan perhatian ke pertemuan Dewan FIFA pada Desember 2026. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian dana Piala Dunia 2027, pembayaran minimum yang dijamin bagi pemain, dan program manfaat bagi klub akan dibahas serta ditetapkan dalam pertemuan tersebut.