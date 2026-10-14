Setelah akhirnya secara mengejutkan bertahan di Köln, disertai kenaikan gaji besar dan nomor punggung 10 yang bergengsi, El Mala tampaknya akan mendapat kesempatan untuk lebih menunjukkan kemampuannya. Menurut Sport Bild, pemain berbakat istimewa itu dijanjikan kebebasan tambahan di lapangan agar bisa lebih leluasa memaksimalkan kelebihannya tanpa terlalu terpaku pada satu posisi.

Dalam kemenangan derbi atas Borussia Mönchengladbach (2-1) yang disambut meriah pada akhir pekan, sudah terlihat bahwa El Mala tidak terlalu terpaku pada posisi nominalnya di sayap kiri dan dalam situasi tertentu bermain jauh lebih ke tengah. Laporan tersebut menyebutnya menjalani "tugas penyerang paruh waktu", karena Die Geißböcke saat ini menghadapi masalah mendesak di lini depan akibat absennya Thijs Dallinga (26/robek ligamen silang) dan Ragnar Ache (28/robek serat otot).

Strategi itu juga terbukti berhasil saat menghadapi Gladbach. Setelah gol kemenangan El Mala, Wagner, yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya jika timnya kalah, menjelaskan: "Said harus memanfaatkan momen-momennya. Jika ia berada di sisi luar dan bisa dijaga dengan mudah di sayap, ia sering kesulitan karena lawan bisa menempatkan dua pemain untuk menjaganya. Namun, jika ia bisa bergerak dari tengah ke sisi luar, ia tidak semudah itu dijaga dan lebih mungkin menemukan celah. Kami harus memastikan ia mendapat kebebasan itu. Dan jika kami bisa mendorongnya melakukan itu dengan menempatkannya lebih ke tengah, hal tersebut akan membuatnya menjadi pemain yang lebih baik."

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Said El Mala sebagai penyerang? Bukan hal yang sepenuhnya baru

Meski begitu, El Mala sudah menjalani peran tersebut pada sebagian musim lalu. Karena itu, gagasan ini bukan semata-mata berasal dari Wagner. "Setelah para penyerang absen, Said juga langsung bertanya apakah ia bisa kembali bermain di posisi itu, karena ia merasa nyaman di sana dan ingin berkembang," tegas pelatih FC tersebut.

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Melawan Gladbach, El Mala mencetak gol keduanya musim ini dalam penampilan kelimanya di semua kompetisi. Pada jeda internasional, ia juga menjalani debutnya bersama tim nasional Jerman di bawah pelatih baru Jürgen Klopp.

Di Köln, El Mala berharap bisa mengambil langkah berikutnya dalam perkembangannya, yang semula ingin ia awali dengan pindah ke klub papan atas pada musim panas. BVB sempat dianggap sebagai pilihan paling mungkin, sebelum Borussia Dortmund mundur setelah negosiasi alot dengan FC mengenai harga dan El Mala kemudian menandatangani kontrak hingga 2031. Tidak ada klausul pelepasan.



