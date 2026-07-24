Jürgen Klopp mengonfirmasi pada Jumat dalam rangka perkenalan resminya, bahwa Kosicke ke depannya akan menjadi "asisten pelatih saya untuk strategi, pengembangan, dan inovasi" di DFB. Untuk itu, ia sudah mundur sebagai direktur pelaksana perusahaan miliknya, Projekt Five, dan menghentikan aktivitas konsultasinya selama ini untuk pelatih lain di samping Klopp. Kosicke telah mendampingi Klopp selama sekitar dua dekade dan dianggap sebagai sosok bayangannya.

"Tidak cukup jika hanya seorang pelatih kepala yang datang," kata Klopp. "Kami harus mengubah banyak hal. Kami ingin membalik setiap batu." Kosicke dianggap sebagai "penemu" profesi penasihat pelatih, hingga 2021 ia mendampingi Julian Nagelsmann.

Presiden DFB Bernd Neuendorf mengatakan tentang tugas Kosicke: "Kami menyadari bahwa Marc adalah sosok yang sangat penting bagi Jürgen untuk diajak berdiskusi. Sudah jelas bahwa keduanya saling terkait begitu erat sehingga mereka hanya bisa didapatkan dalam satu paket. Pertanyaannya kemudian selalu, dalam peran seperti apa. Jürgen menyebutnya sebagai asisten pelatih. Untuk hal-hal administratif yang terjadi di luar lapangan. Begitulah pemahaman kami. Marc ke depannya akan mengambil alih tugas-tugas itu. Bukan sebagai pegawai DFB, tetapi dia memiliki semua akses dan melakukan koordinasi. Dia adalah penghubung penting ke dalam federasi. Komunikasi, sponsor, pemasaran - semua pertanyaan ini, yang menjadi perhatian tim pelatih di luar sepakbola."

Pada masa lalu, pria kelahiran Bremen dan penggemar berat Werder itu juga memainkan peran penting untuk Bayern Munich - yakni dengan mengubah mentalitas Mia san mia, yang sudah selama puluhan tahun dikaitkan dengan Bayern Munich, menjadi slogan resmi.

Kosicke menceritakan latar yang cukup unik di baliknya pada 2023 dalam sebuah wawancara dengan SPOX dan GOAL. Percakapan itu merupakan bagian dari kisah multimedia besar tentang sejarah Mia san mia, yang oleh Asosiasi Jurnalis Olahraga Jerman dianugerahi Penghargaan Online Besar 2023. Berikut wawancara saat itu untuk disimak kembali.

Tuan Kosicke, Anda adalah penggemar Werder dan penasihat mantan pelatih sukses Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Bagaimana bisa justru Anda yang menjadikan Mia san mia sebagai slogan resmi Bayern Munich?

Kosicke: Pada 2008, saya bersama rekan bisnis saya saat itu, Oliver Bierhoff, sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara FIFA di Swiss. Secara kebetulan, Uli Hoeneß duduk di pesawat yang sama. Dia mengeluhkan para pemainnya sendiri dan mengeluh bahwa tak seorang pun tahu apa sebenarnya arti Bayern Munich. Lalu saya bertanya kepada Herr Hoeneß, menurutnya secara persis apa arti Bayern Munich - dan dia tidak bisa memberi saya jawaban yang jelas.

Lalu bagaimana kelanjutannya?

Kosicke: Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sudah lama bekerja di Nike dan Adidas, dan di sana ada yang disebut sebagai kitab perusahaan, yang memuat informasi kepada semua karyawan tentang nilai-nilai dan pesan terpenting perusahaan. Setelah itu dia bertanya apakah saya bisa menyusun sesuatu seperti itu untuk Bayern Munich.

Dan Anda bisa.

Kosicke: Dengan ketidaktahuan 100 persen, tetapi rasa percaya diri yang besar, saya menyanggupinya (tertawa). Uli Hoeneß juga mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat saya, bukan rombongan pemakai dasi Roland Berger. Jadi kami membentuk kelompok kerja yang heterogen dengan orang-orang dari fan shop dan pemasaran, dengan penjaga perlengkapan dan koordinator tim muda, dengan Stefan Mennerich dari departemen media dan kepala pencari bakat Wolfgang Dremmler. Selama empat minggu kami bersama-sama menyusun nilai-nilai Bayern Munich.

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Dan pada akhirnya lahirlah Mia san mia?

Kosicke: Tidak, slogan itu bagi saya sudah pasti sejak awal. Itu sudah ada di kepala saya saat percakapan dengan Hoeneß di pesawat. Tetapi saat itu saya belum menyebutkannya, karena kalau tidak saya akan langsung menghabiskan seluruh amunisi saya. Bersama kelompok kerja itu, setelahnya kami hanya mengembangkan nilai-nilai yang menyertainya.

Nilai-nilai apa yang Anda rumuskan?

Kosicke: Pada akhirnya kami sepakat pada 16 pedoman. Misalnya: "Kami adalah sebuah keluarga dan saling mendukung." Atau: "Kami tidak saling membicarakan di depan publik."

Bagaimana Hoeneß menyukai hasilnya?

Kosicke: Untuk presentasi di hadapan dewan, saya menjilid beberapa prototipe kitab itu dengan kulit lederhosen asli. Ketika saya menyingkap judulnya, semua orang antusias. Hoeneß berkata: "Slogan bagus, tetapi MIR ini adalah stasiun luar angkasa." Soalnya, di bagian depan tertulis bukan "Mia san mia", melainkan "Mir san mir". Sebagai orang Bremen, saya tidak 100 persen menguasai bahasa Bayern. Itulah satu-satunya hal yang masih harus kami ubah.

Lalu bagaimana setelah itu?

Kosicke: Selain kitab itu, saya juga mengembangkan peta jalan pendamping untuk Bayern Munich terkait implementasinya di dalam klub. Dengan itu, tugas saya selesai. Bersamaan dengan penagihan, saya menyerahkan hak saya atas slogan itu dan memastikan: "Jangan khawatir, sebagai orang Bremen dan penasihat Jürgen Klopp, saya tidak akan memosisikan diri sebagai penemu besar Mia san mia." Setiap pendatang baru - entah itu pegawai kantor pusat, pemain muda dari Fürstenfeldbruck atau Sadio Mane – sebagai langkah onboarding setelah kepindahannya ke Bayern Munich harus menerima kitab itu dengan pesan: Inilah kami, nilai-nilai inilah yang kami jalani.

Seberapa hadir istilah Mia san mia sebelum Anda menjadikannya slogan resmi?

Kosicke: Saya sudah mengenalnya sejak saya sebagai remaja mengalami kekalahan telat Werder melawan Bayern Munich di Weserstadion. Keesokan harinya di koran tertulis tentang sikap Mia-san-mia Bayern. Itu selalu melekat dalam ingatan saya. Saat itu, sikap di balik Mia san mia lebih hadir daripada istilahnya sendiri.