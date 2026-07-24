Jürgen Klopp mengonfirmasi pada Jumat dalam rangka perkenalan resminya, bahwa Kosicke ke depannya akan menjadi "asisten pelatih saya untuk strategi, pengembangan, dan inovasi" di DFB. Untuk itu, ia sudah mundur sebagai direktur pelaksana perusahaannya, Projekt Five, dan menghentikan aktivitas konsultasinya selama ini untuk pelatih lain di samping Klopp. Kosicke telah mendampingi Klopp selama sekitar dua dekade dan dianggap sebagai sosok bayangannya.

"Hanya datangnya seorang pelatih kepala tidak cukup," kata Klopp. "Kami harus mengubah sangat banyak hal. Kami ingin membalik setiap batu." Kosicke dianggap sebagai "penemu" sosok penasihat pelatih, hingga 2021 ia mendampingi Julian Nagelsmann.

Presiden DFB Bernd Neuendorf mengatakan tentang tugas Kosicke: "Kami menyadari bahwa Marc adalah narahubung yang sangat penting bagi Jürgen. Sudah jelas bahwa keduanya begitu erat terjalin sehingga hanya bisa didapat dalam satu paket. Pertanyaannya kemudian selalu, dalam peran seperti apa. Jürgen menyebutnya sebagai asisten pelatih. Untuk hal-hal administratif yang terjadi di luar lapangan. Itulah pemahaman kami. Marc ke depannya akan mengambil alih tugas-tugas ini. Bukan sebagai pegawai DFB, tetapi ia memiliki setiap akses dan melakukan koordinasi. Ia adalah antarmuka penting ke dalam federasi. Komunikasi, sponsor, pemasaran - semua pertanyaan ini, yang menyibukkan tim pelatih di luar sepakbola."

Di masa lalu, pria kelahiran Bremen dan fan Werder yang mengakuinya itu juga memainkan peran penting bagi Bayern Munich - yakni dengan mengubah mentalitas Mia san mia, yang sudah selama puluhan tahun dikaitkan dengan Bayern Munich, menjadi slogan resmi.

Kosicke menceritakan situasi yang cukup ganjil itu pada 2023 dalam wawancara dengan SPOX dan GOAL. Percakapan itu merupakan bagian dari kisah multimedia besar tentang sejarah Mia san mia, yang oleh Asosiasi Jurnalis Olahraga Jerman dianugerahi Penghargaan Online Besar 2023. Berikut wawancara saat itu untuk disimak kembali.

Tuan Kosicke, Anda adalah fan Werder dan penasihat mantan pelatih sukses Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Bagaimana bisa justru Anda yang menjadikan Mia san mia sebagai slogan resmi Bayern Munich?

Kosicke: Pada 2008, saya bersama rekan bisnis saya saat itu Oliver Bierhoff sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara FIFA di Swiss. Kebetulan Uli Hoeneß duduk di pesawat yang sama. Dia mengeluhkan para pemainnya sendiri dan mengeluh bahwa tak seorang pun tahu apa sebenarnya arti Bayern Munich. Lalu saya bertanya kepada Tuan Hoeneß, menurutnya apa sebenarnya arti Bayern Munich - dan dia tidak bisa memberi saya jawaban yang jelas.

Lalu bagaimana kelanjutannya?

Kosicke: Saya menceritakan kepadanya bahwa saya telah lama bekerja di Nike dan Adidas, dan di sana ada yang disebut sebagai kitab perusahaan, tempat semua karyawan diberi informasi mengenai nilai dan pesan terpenting perusahaan. Lalu dia bertanya kepada saya apakah saya bisa merancang sesuatu seperti itu untuk Bayern Munich.

Dan Anda bisa.

Kosicke: Dengan ketidaktahuan 100 persen, tetapi dengan rasa percaya diri yang besar, saya menyanggupinya (tertawa). Uli Hoeneß masih mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat saya, dan bukan rombongan pemakai dasi Roland Berger. Jadi kami membentuk kelompok kerja yang heterogen dengan orang-orang dari fanshop dan pemasaran, dengan petugas perlengkapan dan koordinator tim muda, dengan Stefan Mennerich dari departemen media dan kepala pemandu bakat Wolfgang Dremmler. Selama empat minggu kami bersama-sama merumuskan nilai-nilai Bayern Munich.

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Dan pada akhirnya lahirlah Mia san mia?

Kosicke: Tidak, slogan itu bagi saya sudah pasti sejak awal. Itu sudah ada di kepala saya saat percakapan saya dengan Hoeneß di pesawat. Tetapi saat itu saya belum menyebutkannya, karena kalau tidak saya akan langsung menghabiskan semua amunisi saya. Bersama kelompok kerja, setelah itu kami hanya mengembangkan nilai-nilai yang menyertainya.

Nilai-nilai apa yang Anda hasilkan?

Kosicke: Pada akhirnya kami sepakat pada 16 pedoman. Misalnya: "Kami adalah sebuah keluarga dan saling mendukung." Atau: "Kami tidak berkomunikasi tentang satu sama lain di ruang publik."

Seberapa suka Hoeneß dengan hasilnya?

Kosicke: Untuk presentasi di hadapan dewan, saya membuat beberapa prototipe kitab itu dijilid dengan kulit lederhosen asli. Ketika saya menyingkap judulnya, semua orang antusias. Hoeneß berkata: "Slogan yang bagus, tetapi MIR ini adalah stasiun luar angkasa." Soalnya, di bagian depan tertulis bukan "Mia san mia", melainkan "Mir san mir". Sebagai orang Bremen, saya tidak 100 persen menguasai bahasa Bayern. Itu satu-satunya hal yang masih harus kami ubah.

Bagaimana kelanjutannya setelah itu?

Kosicke: Selain kitab itu, saya juga mengembangkan roadmap pendamping untuk implementasinya di dalam klub bagi Bayern Munich. Dengan itu tugas saya selesai. Dengan penagihan tersebut, saya menyerahkan hak saya atas slogan itu dan memastikan: "Jangan khawatir, sebagai orang Bremen dan penasihat Jürgen Klopp saya tidak akan menampilkan diri sebagai penemu besar Mia san mia." Setiap rekrutan baru - entah itu karyawan kantor pusat, pemain muda dari Fürstenfeldbruck, atau Sadio Mane – seharusnya sebagai langkah onboarding setelah kepindahannya ke Bayern Munich menerima kitab ini dengan pesan: Beginilah kami, inilah nilai-nilai yang kami jalani.

Seberapa hadir istilah Mia san mia sebelum Anda menjadikannya slogan resmi?

Kosicke: Saya sudah mengenalnya sejak, saat remaja, saya mengalami kekalahan telat Werder melawan Bayern Munich di Weserstadion. Keesokan harinya di surat kabar dibahas tentang sikap Mia-san-mia milik Bayern. Itu selalu membekas dalam ingatan saya. Saat itu, sikap di balik Mia san mia memang lebih menonjol daripada istilahnya sendiri.