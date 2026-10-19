Pelatih Jerman Barcelona, Hansi Flick, telah menegaskan dalam banyak kesempatan bahwa dirinya tidak sibuk mengulas statistik-statistiknya.

Flick menilai rekor-rekor yang terus ia catatkan bersama Barcelona hanya memiliki arti relatif, dan yang terbaru adalah menyamai awal musim terbaik dalam sejarah Liga, setelah ia meraih nilai sempurna dalam 9 pekan pertama.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Flick akan mencapai kemenangan ke-100 bersama Barcelona, jika besok Selasa menang atas Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa.

Sejak kedatangannya ke klub Catalan itu pada musim panas 2024, Hansi Flick telah memimpin Barca dalam 129 pertandingan di seluruh kompetisi resmi. Kemenangan-kemenangan tersebut telah memberi Barcelona dua gelar Liga, dua gelar Piala Super Spanyol, dan satu gelar Piala Raja Spanyol.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Adapun Luis Enrique, pelatih Paris yang akan berusaha mencegah Flick mencapai angka tersebut, telah meraih 100 kemenangan dalam 126 pertandingan bersama Barcelona, yakni dalam 3 pertandingan lebih sedikit, dengan persentase mencapai 79,3%.

Enrique adalah satu-satunya pelatih dalam sejarah Barcelona yang membutuhkan jumlah pertandingan paling sedikit untuk mencapai pencapaian ini, sementara Pep Guardiola membutuhkan 139 pertandingan untuk meraih angka yang sama bersama tim Catalan tersebut.

Luis Enrique mengakhiri masa baktinya bersama Barcelona setelah meraih 138 kemenangan dalam 181 pertandingan, dengan persentase mencapai 76,2%. Capaian Flick bergerak ke arah yang sama, karena persentase kemenangannya akan mencapai 77,5% saat menyentuh 100 kemenangan. Dan rata-rata kemenangannya bisa menjadi lebih mengesankan seiring berlanjutnya perjalanannya.

Flick selalu mengandalkan pendekatan yang menghasilkan kemenangan, dan jarang kalah. Dari total 128 pertandingan yang dijalani Barcelona di bawah kepemimpinannya hingga saat ini, tim hanya mengalami kekalahan dalam 19 kesempatan.

Dengan menghitung sepuluh pertandingan yang berakhir imbang, sebuah jumlah yang kecil dibandingkan dengan tim-tim yang dipimpin pelatih lain, persentase pertandingan yang tidak dikalahkan Barcelona mencapai 85%, sebuah persentase yang sangat baik, sementara Enrique mencapai persentase 88%.