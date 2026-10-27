Ismail Kartal mengajukan pengunduran diri sebagai pelatih Fenerbahçe, demikian diumumkan klub papan atas Turki itu pada Selasa. Keputusan tersebut diambil sehari setelah kekalahan 2-1 dari rival abadi Galatasaray dalam derbi Istanbul yang selalu sarat tensi.

Manajemen klub menyampaikan pernyataan di situs resminya pada Selasa. "Ismail Kartal telah menyampaikan keputusannya untuk meletakkan jabatan kepada manajemen kami. Setelah melalui pembicaraan, keputusan itu telah dipertimbangkan dan disetujui dengan saling pengertian dan rasa hormat."

Kartal, 65 tahun, ditunjuk sebagai pelatih kepala Fenerbahçe untuk keempat kalinya pada Juni. Pelatih berpengalaman itu sebenarnya sudah mengajukan pengunduran diri pada awal September setelah hasil imbang melawan AS Roma di Liga Champions. Namun, pengunduran dirinya saat itu tidak diterima oleh presiden klub Aziz Yildirim. Hampir dua bulan kemudian, Kartal akhirnya hengkang.

Secara keseluruhan, Kartal memimpin klub papan atas Turki itu dalam 18 pertandingan, masing-masing sembilan di liga dan Liga Champions. Ia membawa Fenerbahçe meraih sembilan kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Fenerbahçe berada di posisi kelima Süper Lig, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Galatasaray.

Fenerbahçe kalah 2-1 dari Galatasaray pada Senin dan sebelumnya juga takluk dari Besiktas, rival mereka yang lain dari Istanbul. Di Liga Champions, Fenerbahçe kalah 6-0 dari Aston Villa dan gagal mempertahankan keunggulan 2-0 atas Slavia Praag hingga laga berakhir 2-2.

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Menurut sejumlah media Turki, asisten pelatih Dirk Kuyt akan mengambil alih tugas tersebut untuk sementara. Pria asal Belanda itu kembali ke klub pada musim panas lalu setelah pernah membelanya sebagai pemain selama beberapa musim.

Kuyt mencatatkan 130 penampilan dan 37 gol bersama Fenerbahçe antara 2012 dan 2015. Dalam periode tersebut, ia meraih gelar liga Turki, piala nasional, dan Piala Super.