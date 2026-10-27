Tugas berat menanti Kuijt setelah keputusan drastis tak lama seusai laga Galatasaray kontra Fenerbahçe

Ismail Kartal mengajukan pengunduran diri sebagai pelatih Fenerbahçe, demikian diumumkan klub papan atas Turki itu pada Selasa. Keputusan Kartal datang sehari setelah kekalahan 2-1 dari rival abadi Galatasaray dalam derbi Istanbul yang selalu sarat tensi.

Manajemen klub menyampaikan pernyataan di situs resminya pada Selasa. "Ismail Kartal telah menyampaikan keputusannya untuk mundur dari jabatannya kepada manajemen kami. Setelah melalui pembicaraan, keputusan tersebut diterima dan disetujui dengan saling pengertian dan rasa hormat."

Kartal, 65 tahun, ditunjuk sebagai pelatih kepala Fenerbahçe untuk keempat kalinya pada Juni. Pelatih berpengalaman itu sempat mengajukan pengunduran diri pada awal September setelah hasil imbang melawan AS Roma di Liga Champions. Namun, pengunduran dirinya tidak diterima oleh presiden klub Aziz Yildirim. Hampir dua bulan kemudian, Kartal akhirnya pergi.

Kartal memimpin klub papan atas Turki itu dalam total 18 pertandingan, masing-masing sembilan di liga dan Liga Champions. Ia membawa Fenerbahçe meraih sembilan kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Fenerbahçe berada di peringkat kelima Süper Lig, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Galatasaray.

Fenerbahçe kalah 2-1 dari Galatasaray pada Senin dan sebelumnya juga takluk dari Besiktas, rival lainnya asal Istanbul. Di Liga Champions, mereka kalah 6-0 dari Aston Villa dan gagal mempertahankan keunggulan 2-0 atas Slavia Praag hingga laga berakhir 2-2.

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Menurut sejumlah media Turki, asisten pelatih Dirk Kuijt akan mengambil alih untuk sementara. Pria Belanda itu kembali pada musim panas lalu ke klub yang pernah ia bela sebagai pemain selama beberapa musim. De Telegraaf bahkan melaporkan bahwa Kuijt akan menjadi pelatih sementara hingga jeda internasional berikutnya.

Kuijt mencatatkan 130 penampilan (37 gol) bersama Fenerbahçe antara 2012 dan 2015. Selama periode itu, ia meraih gelar liga Turki, piala nasional, dan Piala Super.