Tugas baru untuk singa Atlas: Regragui masuk radar timnas Arab

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Nama Walid Regragui, mantan juru taktik timnas Maroko, kembali masuk ke dalam daftar kandidat pelatih, setelah ia menjadi bagian dari perhitungan Federasi Sepak Bola Qatar untuk menukangi timnas senior pada periode mendatang, di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan pelatih Spanyol, Julen Lopetegui, bersama Qatar.

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Menurut apa yang diungkap situs "Le Site Info Sport" asal Maroko, Federasi Qatar menempatkan Regragui dalam daftar pelatih kandidat untuk mengemban tugas tersebut, di tengah indikasi meningkatnya ketertarikan untuk merekrutnya, tanpa adanya pengumuman mengenai negosiasi resmi atau tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Munculnya nama pelatih Maroko itu pada momen ini bertepatan dengan semakin dekatnya Lopetegui meninggalkan jabatannya, menyusul hasil-hasil yang tidak sesuai dengan harapan timnas Qatar, yang mendorong federasi untuk mengkaji opsi-opsi alternatif sebagai antisipasi dilakukannya perubahan di puncak staf teknis.

Sumber asal Maroko tersebut menyebutkan bahwa para pejabat Federasi Qatar melihat Regragui sebagai pilihan yang tepat untuk memimpin timnas, berdasarkan pengalamannya bersama timnas Maroko dan hasil-hasil yang diraihnya selama masa jabatannya, setelah ia berhasil membawa Maroko meraih pencapaian bersejarah di Piala Dunia 2022.

Regragui sebelumnya telah membawa timnas Maroko ke babak semifinal Piala Dunia Qatar, menjadikannya timnas Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak tersebut sepanjang sejarah turnamen, sebuah pencapaian yang memperkuat kehadirannya di kancah kepelatihan dan menaikkan sahamnya di bursa pelatih.

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Hubungan Regragui dengan sepak bola Qatar tidak terbatas pada keikutsertaannya di Piala Dunia, sebab ia sebelumnya pernah bekerja di Liga Qatar ketika menangani klub Al Duhail, sebuah pengalaman yang memberinya pemahaman akan karakter kompetisi dan lingkungan sepak bola di negara tersebut, dan hal ini bisa menjadi faktor tambahan dalam pertimbangan federasi jika ketertarikan terhadapnya berkembang.

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Selain itu, Regragui memiliki keterikatan dengan sejumlah tokoh penting Qatar, yang bisa membantu memperlancar komunikasi antara kedua pihak, jika federasi memutuskan untuk beralih dari tahap mengkaji namanya sebagai kandidat menuju membuka pintu kontak resmi.

Kendati demikian, langkah ini masih sebatas pencalonan dan spekulasi media, sebab belum ada pengumuman resmi dari Federasi Qatar mengenai identitas pelatih berikutnya, sebagaimana kepergian Lopetegui dari jabatannya juga belum dipastikan secara final.

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Dengan demikian, masa depan Regragui tetap terbuka pada lebih dari satu kemungkinan, menanti kejelasan sikap Federasi Qatar terhadap staf teknisnya saat ini, dan apakah mereka akan memilih pelatih Maroko tersebut untuk memimpin timnas pada periode mendatang.