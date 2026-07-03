Tugas baru bagi Messi... Argentina mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Cape Verde

Tim nasional Argentina mengungkap strategi serangannya untuk menghadapi Cape Verde, dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana “La Tango” akan berjuang untuk melaju ke babak 16 besar dan melanjutkan perjalanan mempertahankan gelarnya.

Pelatih Lionel Scaloni mengandalkan susunan pemain inti yang memadukan pengalaman dan semangat muda, dipimpin oleh Lionel Messi dan Emiliano Martínez, untuk menghadapi tim asal benua Afrika yang berupaya menciptakan kejutan bersejarah dengan mengalahkan sang juara bertahan.

Susunan pemain timnas Argentina adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Pertahanan: Lisandro Martínez – Cristian Romero – Facundo Medina – Nahuel Molina.

Lini tengah: Rodrigo De Paul - Alexis Mac Allister - Enzo Fernández.

Lini depan: Lionel Messi - Thiago Almada - Lautaro Martínez.

Sedangkan susunan pemain timnas Cape Verde adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Fozinha.

Pertahanan: Dini Borges - Pico López - Sydney López Cabral - Steven Morera.

Lini tengah: Kevin Pena - Giovanni Cabral - Deroy Duarte - Laros Duarte - Nuno da Costa.

Penyerang: Ryan Mendez.