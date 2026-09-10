Dalam sebuah unggahan panjang di profil Instagram-nya, pemain sayap Leeds United berusia 26 tahun itu mengumumkan bahwa ke depannya ia tidak lagi ingin bermain untuk tim nasional Swiss. Namun, alasannya sama sekali bukan karena kurangnya menit bermain, melainkan kepercayaan yang telah rusak dan janji-janji yang tidak ditepati oleh pelatih tim nasional Murat Yakin.

Terutama selama Piala Dunia yang baru saja berlalu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ketika Swiss melaju hingga perempat final dan baru tersingkir di sana oleh finalis kemudian, Argentina, telah terjadi perlakuan terhadap dirinya yang tidak lagi ingin ia toleransi.

"Bagi saya, itu adalah masa tersulit dalam karier saya sejauh ini. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya memutuskan untuk mundur dari tim nasional Swiss sampai waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini sangat berat bagi saya, tetapi saya ingin dan harus menyampaikannya sekarang. Tidak pernah ada hal yang lebih besar bagi saya selain bermain untuk Swiss," tulis Okafor.

Pemain 26 tahun itu "sebenarnya masih sangat ingin bermain untuk Swiss di masa depan dan memberikan segalanya untuk negara kami", tetapi hal itu "dalam situasi saat ini" tidak lagi memungkinkan baginya. "Penting bagi saya untuk menegaskan satu hal: keputusan ini tidak ada hubungannya dengan menit bermain." Bahkan selama turnamen Piala Dunia pun ia menerima perannya dan selalu "mengabdikan diri untuk tim. Merupakan kehormatan besar bagi saya bisa berada di Piala Dunia untuk negara saya."

Getty Images

Noah Okafor serang Murat Yakin: "Ada hal-hal yang terjadi yang sangat melukai saya"

Dalam pernyataannya, Okafor menulis bahwa setelah berbicara dengan Yakin dan menjalani musim yang kuat bersama Leeds, ia datang ke Piala Dunia dengan perasaan yang baik dan penuh motivasi. Namun, apa yang kemudian ia alami di sana justru membuatnya semakin kecewa.

"Ada hal-hal yang terjadi yang sangat melukai saya. Kepercayaan telah dilanggar. Janji-janji tidak ditepati. Dan ketika saya diizinkan bermain melawan Aljazair, bahkan untuk kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi jauh dari gawang kami, reaksinya dilakukan dengan cara yang sangat melukai saya," ujar Okafor. Karena itu, ia "banyak berpikir dalam beberapa pekan setelahnya" dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, "bahwa saya tidak lagi ingin bermain untuk tim nasional di bawah pelatih saat ini".

Meski begitu, ia tetap mendoakan yang terbaik untuk pelatih tim nasional Yakin dan tim pada masa depan. Pelatih Swiss itu memang telah menorehkan sejarah, tetapi tetap harus ada rasa hormat dan kepercayaan timbal balik. "Saya tidak melihat fondasi itu untuk tahun-tahun mendatang," tulis Okafor.

Di turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, pemain ofensif itu hanya tampil pada babak 16 besar melawan Aljazair. Dalam lima pertandingan lainnya, ia duduk di bangku cadangan sepanjang laga.