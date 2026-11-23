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Sebuah laporan pada Senin ini mengungkap informasi baru yang mengejutkan seputar kasus Jamal Musiala, bintang Bayern Munich.

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Jamal Musiala telah mengalami kondisi saraf selama beberapa bulan, yang membuatnya sangat menderita. Hal ini berdampak pada dirinya dan juga pada Bayern Munich, yang belakangan menuai kritik pedas karena mengusulkan pemotongan gajinya mengingat performanya yang biasa-biasa saja. Kasus ini memicu perdebatan luas di Jerman.

Musiala mengalami kemunduran pada Senin lalu, seperti diungkap surat kabar "Bild", dan tampaknya kecil kemungkinan penyakitnya akan sembuh dalam waktu dekat.

Hal ini memicu kekhawatiran besar di klub Bavaria itu terkait sang penyerang dan masa depannya di Bavaria. Bagaimanapun, informasi baru terus bermunculan setiap hari.

Salah satunya, Musiala dan agennya diduga menyembunyikan detail terkait kesehatannya selama negosiasi perpanjangan kontrak satu setengah tahun lalu, sesuatu yang hingga kini belum terbukti.

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Pada Senin ini, stasiun televisi Sport1 menyebutkan bahwa masalah sebenarnya terletak pada hubungan yang tegang antara Bayern Munich dan agen-agen Musiala. Menurut stasiun tersebut, telah terjadi komunikasi intensif antara klub dan perwakilan sang pemain dalam beberapa hari terakhir, jauh dari sorotan publik dan di berbagai level.

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Meski demikian, hal itu bukan berarti semuanya baik-baik saja di antara pihak-pihak terkait.

Kritik Tegas untuk Bayern Munich

Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional, FIFPRO, pada Sabtu kemarin mengkritik pernyataan publik berulang dari para petinggi Bayern Munich terkait kontrak Jamal Musiala.

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Dalam pernyataan yang dirilis FIFPRO disebutkan: "Presiden kehormatan, CEO, dan mantan CEO Bayern Munich secara berturut-turut telah mempertanyakan kontrak Musiala. Menurut federasi, ini merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan Musiala dan agennya menjelang negosiasi apa pun. Klub sebesar Bayern Munich seharusnya menunjukkan kebijaksanaan yang lebih. Bayern Munich memiliki kewajiban untuk melindungi Musiala." Olise tampaknya mendukung kritik tersebut.

FIFPRO menilai pernyataan-pernyataan itu merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan sang pemain dan perwakilannya menjelang kemungkinan negosiasi apa pun, seraya meminta klub menghormati kewajiban kontraktualnya dan tidak menjadikan kondisi kesehatan serta masa depan pemain sebagai bahan perdebatan publik.

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FIFPRO menambahkan bahwa Bayern bertanggung jawab untuk menjaga pemainnya, sembari memperingatkan bahwa ketidakpastian soal masa depan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pemain profesional, terutama selama masa pemulihan dari cedera.

Federasi tersebut menilai bahwa menjadikan masa depan dan kondisi kesehatan Musiala sebagai topik perdebatan publik justru menambah tekanan yang ia hadapi.

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FIFPRO menegaskan perlunya membahas setiap keberatan terkait kontrak secara tertutup dengan pemain dan perwakilannya, jauh dari pernyataan di media.

FIFPRO juga menegaskan bahwa kontrak harus dihormati, seraya menjelaskan bahwa cedera yang dialami pemain atau penurunan performanya tidak memberi klub hak untuk membuka kembali persyaratan yang telah disepakati sebelumnya, sama halnya dengan rentetan performa luar biasa seorang pemain yang tidak serta-merta memberinya hak untuk menuntut kenaikan gaji.

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FIFPRO menyebutkan bahwa klub, liga, dan asosiasi pemain telah sepakat, di level FIFA, untuk menjadikan stabilitas kontrak sebagai salah satu prinsip dasar sepak bola, sebuah prinsip yang melindungi klub dan pemain sekaligus.

FIFPRO menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungannya kepada Musiala dan semua pemain yang menghormati kewajiban kontraktual mereka, sekaligus meminta klub-klub untuk bersikap serupa.