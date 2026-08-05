Tuduhan pemerasan dari Yordania! Gianni Infantino menggelar rapat krisis FIFA

Gianni Infantino justru memilih tempat yang akan menjadi lokasi upacara penobatan meriahnya berikutnya untuk membahas situasi darurat saat ini. Untuk Rabu, penguasa tunggal yang sedang terpukul berat itu mengundang para staf terpentingnya ke sebuah rapat krisis di Rabat, tempat kongres berikutnya badan sepak bola dunia dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027, yang juga akan menjadi pemilihan kembali terakhirnya sebagai presiden FIFA. Namun, apakah itu benar-benar akan terjadi, saat ini tampak lebih tidak pasti daripada sebelumnya. Jerat untuk Infantino terus mengencang setelah kesepakatan investornya gagal.

Orang-orang kepercayaan dekat mulai menjauh darinya, dari Yordania muncul tuduhan pemerasan, kota-kota tuan rumah Piala Dunia melontarkan tudingan, dan asosiasi-asosiasi anggota lain secara resmi menarik dukungan mereka. Hampir dari jam ke jam, masalah yang dihadapi bos FIFA itu kian memburuk. Apa tepatnya yang ingin dibahas Infantino dalam pembicaraan krisis di ibu kota Maroko itu, tetap tidak jelas dalam laporan Times dan Sky UK. Yang pasti, sosok asal Swiss itu juga harus membangun kembali kepercayaan di dalam barisannya sendiri.

"Individu-individu, momen-momen yang tidak stabil, dan insiden-insiden yang tidak menguntungkan datang dan pergi," tulis Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafström dalam sebuah surel kepada staf badan sepak bola dunia yang dikutip sejumlah media: "Institusi ini, misinya, dan tanggung jawabnya terhadap sepak bola dunia tetap ada, dan karena itu kita harus selalu menjaga profesionalisme, pemahaman kita tentang perspektif yang tepat, dan ketenangan kita."

Direktur FIFA Arsene Wenger ambil jarak dari Infantino

Pria Swedia itu sejauh ini dianggap sebagai orang dekat Infantino, tetapi disebut tidak diberi tahu soal kesepakatan investor bosnya. Direktur FIFA Arsene Wenger juga secara terbuka mengambil jarak. "Saya tidak terlibat dalam rencana ini dan baru mengetahui rencana tersebut dari pemberitaan pers," tulisnya dalam sebuah pernyataan: "Keputusan untuk menarik proyek ini benar-benar perlu dan tidak diperdebatkan."

Secara umum, semakin banyak front samping yang terbuka. Pangeran Ali bin al-Hussein, presiden federasi sepak bola Yordania, misalnya mengklaim bahwa tekanan terhadap asosiasi-asosiasi anggota untuk mendukung Infantino dalam pemilihan kembali tahun depan "setara dengan pemerasan". Ia dan federasinya "sebelumnya tidak mendukungnya dan kini juga pasti tidak akan melakukannya", tulis rival Infantino dalam pemilihan presiden FIFA 2016 itu di X. Mungkin juga karena itulah, duga dia, tim tersebut sampai sekarang belum menerima bonus atas keberhasilan mencapai final di Arab Cup yang diselenggarakan FIFA.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia di AS tampaknya menunggu jutaan dolar yang dijanjikan

Sejumlah kota tuan rumah Piala Dunia juga mengeluhkan dana yang belum cair. Seperti dilaporkan portal The Athletic, empat perwakilan kota tuan rumah Piala Dunia secara anonim mengatakan kepada media itu bahwa staf dari lingkaran pimpinan FIFA secara lisan telah menjanjikan masing-masing satu juta dolar AS dalam dana yang disebut "legacy". Namun, kota-kota di AS yang terdampak tampaknya hingga kini masih sia-sia menunggu pembayaran yang dijanjikan tersebut.

Terlepas dari tuduhan-tuduhan ini, sejumlah negara lain sementara itu juga mengambil konsekuensi dari gagalnya kesepakatan belakang layar mengenai rencana penjualan saham atas Piala Dunia sepak bola dan turnamen-turnamen FIFA lainnya kepada para investor. Yunani kini juga secara resmi telah menarik dukungannya dari Infantino, dan menurut Guardian beberapa negara dari Amerika Utara dan Tengah serta Karibia juga secara konkret mempertimbangkan langkah tersebut.

Namun, hingga Rabu siang masih belum ada tanda-tanda pengunduran diri dari bos badan sepak bola dunia itu. Dalam Instagram Story-nya, ia memposting foto-foto kenangan dari Piala Dunia yang baru berlalu dalam frekuensi tinggi dan menyebarkan surat-surat dukungan dari sejumlah federasi.