Jens Lehmann dengan keras membantah laporan surat kabar Munich tz soal tilang di Stadion Grünwalder dan melontarkan tuduhan serius terhadap polisi. Surat kabar Munich itu melaporkan bahwa pria 56 tahun tersebut diduga memarkir mobilnya di zona terlarang di sekitar stadion saat laga kandang 1860 Munich melawan FC Augsburg II.

Mengacu pada saksi mata, laporan itu juga menyebut Lehmann sempat berdebat di area pembatasan dengan mengatakan bahwa ia punya "janji dengan 1860" dan "termasuk di sana". Namun, tak lama kemudian petugas polisi datang dan menyelipkan surat tilang di bawah wiper mobil mantan kiper tim nasional itu, sementara ia disebut sedang menyaksikan hasil imbang 2-2 dari tribun.

Namun, penggambaran tersebut memicu perlawanan keras dari Lehmann. Di platform X, Lehmann menyampaikan bantahan dan melontarkan serangan tajam. "Mengenai kebohongan dari tz," tulis mantan pemain profesional itu sebagai pembuka unggahan media sosialnya, sembari memaparkan kejadian tersebut dengan versi yang sama sekali berbeda dari sudut pandangnya.

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Jens Lehmann melontarkan kritik keras kepada Polisi Munich

Menurutnya, pada hari yang dimaksud mantan pemain profesional itu pada pukul 15.00 hanya "parkir di dekat stadion dan tidak diajak bicara oleh siapa pun karena saat itu belum ada larangan parkir". Selain itu, Lehmann dengan tegas membantah pernah menghadiri laga Singa itu sama sekali: "Saya juga tidak berada di pertandingan itu."

Lalu muncul tuduhan yang serius: "Yang mengejutkan adalah betapa korupnya polisi, bahwa mereka selalu secara melawan hukum memberikan berbagai hal kepada pers dan menerima uang untuk itu, dan kebohongan seperti apa yang disebarkan oleh TZ serta bahwa orang-orang membeli iklan di media-media ini agar media-media tersebut mencemarkan nama baik orang," tulis Lehmann. Hingga kini, pernyataan resmi dari Polisi Munich terkait tuduhan tersebut masih belum ada.

Rangkaian kejadian mana yang pada akhirnya sesuai dengan kenyataan masih belum jelas untuk saat ini. Namun, bagi Lehmann, episode ini menjadi bagian dari deretan insiden yang memicu sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Jens Lehmann disebut menunjukkan minat pada 1860 Munich

Misalnya, pada akhir 2023 Lehmann dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Starnberg menurut BR24 atas berbagai insiden. Salah satunya, ia dituduh membobol garasi seorang tetangga dengan gergaji mesin di tangan dan menggergaji sebuah balok kayu di sana. Ia juga disebut keluar dari sebuah gedung parkir di Munich "bemper ke bemper" dengan mobil lain untuk menghindari biaya parkir yang tinggi, serta menghina polisi yang ingin mencabut SIM-nya.

Latar belakang dari dugaan kunjungan ke stadion 1860 itu bisa jadi adalah minat yang terus berlanjut untuk terlibat bersama Munich Lions. Bahkan sebelum kebangkrutan klub divisi tiga itu, sudah ada laporan bahwa Lehmann bersama sebuah konsorsium ingin mengambil alih saham investor lama yang kontroversial, Hasan Ismaik.