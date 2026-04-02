Tuduhan korupsi... Mantan pelatih Tunisia dijatuhi hukuman penjara dua tahun

Hari ini, Kamis, sebuah pengadilan di Tunisia menjatuhkan vonis in absentia berupa hukuman penjara selama dua tahun terhadap Sami Trabelsi, mantan pelatih tim nasional Tunisia, disertai denda yang cukup besar.

Hal ini terjadi atas dasar tuduhan terkait undang-undang bea cukai dan transaksi mata uang asing, menurut stasiun radio Tunisia "Jawhara FM".

Tarabelsi telah disidangkan bersama beberapa orang lainnya, dan denda finansial yang dijatuhkan kepadanya melebihi setengah juta dinar Tunisia, karena mendirikan perusahaan lalu menutupnya tanpa menyelesaikan utang dan pelanggaran finansial yang dikenakan padanya, yang membuat mantan pelatih Tunisia itu dihadapkan pada tuduhan korupsi finansial.

Perlu dicatat bahwa pelatih Prancis-Tunisia, Sabri Lamouchi, saat ini memimpin tim nasional "El-Nisour", yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.