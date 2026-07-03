Tuduhan dan tuntutan perubahan... Kemarahan media Aljazair dan masyarakat mengepung Petković

Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, menjadi sasaran kritik dari para pendukung dan media, setelah “Pejuang Gurun” tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, usai kalah 0-2 dari Swiss, dalam pertandingan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu penampilan paling mengecewakan dari tim nasional Aljazair.

Media Aljazair melancarkan serangan terhadap Petković, dengan menganggap bahwa keputusan-keputusan taktisnya turut berkontribusi pada tersingkirnya tim nasional tersebut.

Surat kabar "La Gazette du Fennec" berpendapat bahwa tim nasional membutuhkan stabilitas, namun kembali dikejutkan oleh perubahan dalam gaya bermain dan susunan pemain inti, meskipun penampilan melawan Austria pada pertandingan sebelumnya memberikan staf pelatih beberapa indikasi positif yang seharusnya dapat dijadikan landasan.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Aljazair mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia “tanpa berusaha melakukan banyak hal,” sambil menyoroti bahwa tim tersebut melakukan banyak kesalahan, seolah-olah lolos dengan susah payah dari babak penyisihan grup sudah menjadi tujuan akhir bagi mereka.

Di mana penyerangnya?

Sedangkan situs “DZ Foot”, mencemooh susunan pemain inti yang diturunkan tim nasional dalam pertandingan tersebut, sambil mempertanyakan alasan bermain “tanpa penyerang murni”, di mana disebutkan, “Sungguh mengejutkan, saat mengumumkan susunan pemain inti, Petković memutuskan untuk mengandalkan lini serang yang tidak memiliki penyerang murni, sekaligus memberikan kesempatan baru kepada Ramiz Zerouki untuk bermain. Di sisi lain, Nazir Ben Bouali dan Mohamed Amin Amoura absen dari bangku cadangan karena cedera, sehingga Amin Guiri menjadi satu-satunya pilihan di posisi ujung tombak.”

Sumber yang sama menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya reaksi apa pun dari para pemain setelah tertinggal dalam skor, dan menilai bahwa masa depan Petković kini menjadi pertanyaan yang wajar.

Sementara itu, surat kabar “Al-Shorouk” menjelaskan bahwa timnas Aljazair “menampilkan performa yang kurang memuaskan” saat menghadapi Swiss, dengan menyoroti bahwa kesalahan-kesalahan pertahanan para pejuang gurun serta permainan yang terburu-buru memudahkan tugas tim Eropa tersebut.

Kami menginginkan pelatih asal Aljazair

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, para suporter yang berkumpul di Paris untuk menyaksikan pertandingan tersebut melontarkan kritik tajam kepada Petković, dengan menilai bahwa pilihan taktisnya menjadi penyebab utama tersingkirnya tim, terutama setelah ia melakukan perubahan baru pada susunan pemain inti—langkah yang telah memicu ketidakpuasan suporter selama beberapa waktu terakhir.

Seorang suporter mengatakan: “Saya sangat marah pada pelatih dan pilihannya. Ada pemain yang seharusnya tidak lagi diperhitungkan di tim nasional, dan dia memikul sebagian besar tanggung jawab atas hal ini. Di setiap pertandingan dia mengubah susunan pemain, dan selama dua tahun dia tidak berhasil menemukan keseimbangan di dalam tim.”

Dia menambahkan: “Ada pemain-pemain bagus yang tidak diberi kesempatan, sementara dia terus mengandalkan nama-nama yang tidak memberikan kontribusi. Saya tidak mengerti mengapa beberapa talenta diabaikan atau tetap disimpan di bangku cadangan.”

Banyak suara menuntut agar Petković mundur, meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028.

Seorang suporter mengatakan: “Kami merasa sangat kecewa. Kami tidak melihat semangat timnas Aljazair. Tim ini butuh perubahan, ada banyak pemain yang sudah tua, dan pelatih harus mundur. Kami butuh pelatih asal Aljazair yang memimpin tim ini.”

Di sisi lain, seorang pendukung lain menegaskan bahwa kekecewaan tersebut tidak hanya terkait dengan hasil, melainkan juga dengan cara bermain, sambil berkata: “Kami tidak menampilkan apa-apa dalam pertandingan ini. Swiss lebih baik dan pantas menang. Saya tidak mengerti pilihan pelatih; seharusnya formasi yang tampil bagus di babak kedua melawan Austria dipertahankan.”

Ia menutup pembicaraannya: “Kami memiliki pemain muda yang berkualitas, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Selain itu, ada beberapa pemain yang absen yang seharusnya bisa membuat perbedaan. Kami bermain tanpa penyerang murni, jadi bagaimana kami bisa mencetak gol?”

Pelatih asal Swiss keturunan Bosnia ini mengambil alih kepelatihan timnas Aljazair pada Februari 2024 menggantikan Jamal Belmadi, dan berhasil membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia. Namun, tersingkirnya tim dari perempat final Piala Afrika, ditambah performa yang tidak konsisten di turnamen saat ini, menimbulkan banyak tanda tanya mengenai proyek teknisnya.

Selain itu, perpanjangan kontraknya hingga tahun 2028 sebelum dimulainya Piala Dunia, kini menjadi sasaran kritik luas setelah tersingkirnya tim dari turnamen tersebut.