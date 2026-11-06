Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Kepala pemandu bakat Nils Schmadtke dengan tegas membantah tuduhan serius yang muncul menjelang kepergiannya dari Bayern Munich.

"Saya lama mempertimbangkan apakah akan menanggapi laporan-laporan dalam beberapa hari terakhir. Biasanya, saya membiarkan pekerjaan saya berbicara. Namun, kali ini persoalannya bukan pekerjaan saya, melainkan karakter saya. Karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dengan jelas," tulis Schmadtke pada Kamis di LinkedIn.

Putra berusia 37 tahun dari Jörg Schmadtke, yang telah lama menjadi manajer di Bundesliga, itu menjelaskan: "Saya tidak pernah membocorkan informasi rahasia kepada media. Tidak di Munich, tidak pula di tempat lain. Saya tidak pernah merendahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Saya menuntut banyak hal, bahkan bisa membuat orang tidak nyaman jika menyangkut kualitas. Namun, saya tidak bersikap tidak hormat. Dan, tidak satu pun dari hal-hal yang ditulis itu ada hubungannya, bahkan sedikit pun, dengan kepergian saya dari Bayern Munich. Saya tidak membicarakan urusan internal di depan umum. Saya tidak pernah melakukannya di tempat mana pun saya bekerja, dan sekarang pun tetap demikian."

Dengan demikian, Schmadtke tidak mengungkapkan apa yang menurutnya menjadi alasan sebenarnya di balik kepergiannya lebih awal dari Bayern Munich. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah laporan yang antara lain menuduh Schmadtke menerapkan gaya kepemimpinan yang terlalu kasar dan membocorkan urusan internal dari timnya kepada media. Pada Senin, Bayern Munich mengumumkan bahwa mereka akan berpisah lebih awal pada 31 Januari 2027. Kontrak Schmadtke semula berlaku hingga musim panas 2027.

Iklan Iklan

Christopher Vivell, yang bertanggung jawab atas pemanduan bakat di Manchester United, semula disebut sebagai kandidat favorit pengganti Schmadtke di Bayern Munich. Namun, menurut TZ opsi itu kini tidak lagi begitu diminati. Latar belakangnya, direktur olahraga Christoph Freund ditugaskan mencari pengganti dan mengenal Vivell sejak keduanya bekerja bersama di RB Salzburg. Namun, anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl kabarnya tidak yakin untuk menempatkan satu lagi figur kunci dari lingkungan RB di Bayern.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Bayern Munich: Nils Schmadtke dikenal sebagai orang dekat Max Eberl

Schmadtke mulai memimpin pemanduan bakat untuk tim senior dan kelompok usia muda Bayern Munich pada Oktober 2024. Ia dikenal sebagai orang dekat anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl. Keduanya pernah bekerja bersama di Borussia Mönchengladbach.

"Masa saya di Bayern Munich memberi banyak pelajaran dan merupakan pengalaman yang sangat positif. Bekerja di klub sebesar ini, dengan tuntutan dan tempo seperti ini, telah membantu saya berkembang secara profesional dan pribadi," tulis Schmadtke lebih lanjut. "Saya bangga dengan apa yang kami bangun dalam dua tahun ini. Kami menata ulang departemen pemanduan bakat, mempererat kerja sama antara tim senior dan akademi, serta menempuh cara-cara baru dalam mendekati pemain. Itu adalah kerja tim. Kepada tim saya, terima kasih atas kerja keras, ide-ide, dan kepercayaan kalian. Tanpa kalian, semua itu tidak akan mungkin terwujud."