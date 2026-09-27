Tuchel: Saya merasakan tekanan, dan Bellingham hanya bisa bermain dengan gaya seperti ini

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, mengakui bahwa dirinya berada di bawah tekanan setelah Inggris kalah dari Spanyol (3-2) di Stadion Wembley pada Sabtu kemarin dalam UEFA Nations League.

Timnas Inggris akan menghadapi Republik Ceko di Praha pada Selasa malam mendatang, dan ia menyadari bahwa timnya harus menang untuk memiliki peluang realistis memenangi grup mereka di UEFA Nations League.

Pelatih timnas Inggris itu tahu bahwa ekspektasi kian meningkat setelah kembali mengalami kemunduran dalam laga besar, seperti yang diberitakan surat kabar Inggris "Daily Mail".

Tuchel berkata: "Setelah kekalahan, kami semua ingin bangkit dengan kuat, dan kesempatan berikutnya adalah menghadapi Republik Ceko. Ya, tentu saja ini menimbulkan sejumlah tekanan, tetapi tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Kekalahan tidak pernah menyenangkan."

Skuad Tuchel yang terdiri dari 24 pemain akan menghadapi pekan yang penuh tantangan, dengan laga yang digelar pada Selasa, diikuti laga lain di Kroasia pada Sabtu, kemudian laga leg kedua melawan Republik Ceko di Stadion Wembley pekan depan.

Pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa ia memikul tanggung jawab mengelola beban kerja para pemain, tetapi meski begitu ia tidak akan menanggapi permohonan belas kasihan apa pun dari para pelatih klub di Premier League maupun di luar negeri.

Tuchel berkata: "Tidak, saya tidak menerima panggilan dari para pelatih Liga Primer Inggris. Saya sendiri tidak pernah menghubungi pelatih timnas mana pun ketika saya menjadi pelatih sebuah klub. Ini kenyataannya. Saya tidak bisa mengatur para pemain. Itu mustahil. Saya sangat paham hal itu ketika saya menjadi pelatih sebuah klub - ketika saya berada di sisi yang lain - hal ini terjadi pada saya berkali-kali."

Ia menambahkan: "Kalau saya menghubungi seorang pelatih di Brasil atau Argentina, ia tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan. Dan para pemain juga tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan."

Ia melanjutkan: "Jadi, mengapa saya harus melakukan itu dan mulai memberi para pemain kesan bahwa tidak apa-apa untuk mundur, atau tampil setengah pertandingan, atau beristirahat satu laga? Mengapa saya harus melakukan itu? Saya tidak akan pernah melakukannya. Itu gila. Kami ingin memenangi pertandingan berikutnya."

Inggris kalah tipis dalam pertandingan menarik melawan Spanyol pada Sabtu, dan mereka mungkin bisa saja menang seandainya Harry Kane tidak menyia-nyiakan tendangan penalti ketika timnya unggul 2-1 di awal babak kedua.

Jude Bellingham menjadi bintang penampilan Inggris dengan bola, dan tampaknya ia memang menjadi pemain yang krusial bagi peluang timnya untuk kembali ke dalam pertandingan.

Ketika ditanya apakah Bellingham mampu bermain dengan intensitas seperti itu di keempat pertandingan, Tuchel berkata: "Itulah satu-satunya gaya yang bisa ia mainkan, itulah caranya bermain."

Pelatih asal Jerman itu menuturkan: "Ini bukan pertandingan yang ekonomis, tetapi mari kita tunggu dan lihat. Saya berharap bisa melihatnya bermain empat kali. Saya rasa kekhawatirannya adalah ia belum melakukannya musim ini. Sepanjang musim yang padat ini, kami akan perlu berkonsultasi dengan para spesialis fisioterapi. Kami tidak akan menempatkan Jude dalam risiko apa pun. Namun gayanya itulah yang membuatnya istimewa."

Bellingham menghabiskan sebagian laga hari Sabtu dalam persaingan sengit dengan rekan setimnya di Real Madrid, Marc Cucurella.

Tuchel berkata: "Ia menyukai itu. Penampilannya menjadi lebih baik jika hal itu terjadi. Lebih baik ia bermain dengan sedikit gairah. Itulah yang ia lakukan."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Saya rasa terkadang ia mencari momen-momen semacam itu untuk menyulut gairahnya. Ia ingin menang. Ia tidak mengenal satu pun rekan setimnya, tetapi ia tetap sahabat mereka. Namun tidak selama 90 menit."



