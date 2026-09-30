Tuchel: Saya merasa bersalah karena trio Inggris, dan Bellingham adalah kapten kami berikutnya

Pelatih timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengakui bahwa dirinya menyesal tidak menghubungi para pemain Manchester City yang berada dalam skuad timnas Inggris sebelum dimulainya pertandingan melawan Republik Ceko, hanya beberapa jam setelah Premier League memastikan keluarnya putusan bersalah terhadap klub tersebut akibat pelanggaran finansial serius.

Timnas Inggris kembali dengan kemenangan berharga dari markas Republik Ceko (2-0), tadi malam Selasa, pada pekan kedua UEFA Nations League, setelah kekalahan mereka di pekan pertama melawan Spanyol (3-2).

Meski kabar mengguncang ini kemungkinan mengganggu para pemain Man City di kamp timnas Inggris, yakni Elliot Anderson, Marc Guehi, dan Nico O'Reilly yang ikut bepergian bersama tim, Tuchel mengungkapkan setelah peluit panjang bahwa tuduhan yang melebihi 115 dakwaan itu tidak ada dalam pikirannya.

Tuchel mengatakan kepada radio "BBC 5 Live" menanggapi pertanyaan tentang apakah ia telah berbicara dengan Guehi, Anderson, dan O'Reilly: "Saya merasa bersalah sekarang. Sebenarnya saya tidak melakukannya, karena saya hanya fokus pada semua yang harus kami tangani di sini dan pada persiapan tim".

Para penggemar bertanya-tanya tentang apa yang menarik perhatian Guehi dan O'Reilly secara khusus setelah keduanya terpotret di stadion Fortuna sedang mendengarkan sebuah rekaman suara di salah satu ponsel mereka.

Meski belum ada kepastian tentang apa yang didengarkan para pemain itu — jika memang mereka mendengarkan sesuatu — CEO klub Ferran Soriano telah merilis sebuah video yang dibagikan kepada 1.000 karyawan organisasi, yang di dalamnya ia menegaskan tidak bersalahnya klub di tengah "teori konspirasi" di Premier League.

Setelah peluit panjang di Praha, Tuchel juga mengisyaratkan, sebagaimana diberitakan surat kabar "Daily Mail", bahwa Jude Bellingham bisa menggantikan Harry Kane sebagai kapten timnas Inggris berikutnya.

Bellingham mengenakan ban kapten ketika ia menggantikan sang kapten Kane 20 menit sebelum pertandingan berakhir.

Ketika pelatih Inggris itu kemudian ditanya apakah hal tersebut merupakan gambaran masa depan, ia berkata: "Jika kamu adalah kapten tim di akhir pertandingan-pertandingan ini, kamu tentu bisa menjadi kapten tetap".

Ia menambahkan: "Ini sebuah penghargaan. Ini hal yang bagus. Saya rasa ia senang berada bersama kami saat ini. Itulah yang saya rasakan".

Ia melanjutkan: "Kami hari ini sedikit berbicara tentang perannya, dan kami mengatakan mungkin 30 menit sudah cukup karena ia belum bermain selama periode singkat pertandingan-pertandingan ini musim ini. Ia pernah melakukannya sebelumnya, tetapi tidak di musim ini, jadi kami tidak ingin menjadi pihak pertama yang mencobanya".

Ia melanjutkan: "Tetapi bahkan dalam waktu yang singkat ini, kamu bisa melihat bahwa ia percaya diri dan bahkan senang memberikan bantuan dari bangku cadangan".

Tuchel juga mengungkapkan bahwa Bellingham melaporkan cedera ringan di akhir pertandingan, mengingat timnas Inggris akan bermain di Kroasia pada hari Sabtu, lalu menjamu Republik Ceko pada hari Selasa mendatang.

Tuchel mengakhiri pernyataannya: "Kami berharap hal ini tidak serius dan ia tersedia untuk dipilih".



