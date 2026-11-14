Tuchel menyerang media: Kalian buru-buru menyampaikan pernyataan saya kepada De la Fuente

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Thomas Tuchel, direktur teknik timnas Inggris, tampil dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Sabtu malam, untuk membicarakan laga yang dinanti melawan Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam ajang UEFA Nations League.

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Laga ini memiliki arti penting tersendiri, karena akan menentukan identitas pemuncak Grup Tiga Divisi A, setelah kedua tim memastikan lolos ke babak perempat final. Spanyol memimpin klasemen dengan 15 poin, sementara Inggris berada di posisi kedua dengan 12 poin. Sang juara dunia memenangi laga pertama di Wembley dengan skor (3-2).

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang sulitnya menghadapi Spanyol, mengatakan menurut yang dikutip surat kabar "Marca" Spanyol: "Tim nasional Spanyol tampak seolah tak terkalahkan, mereka sedang melewati periode yang luar biasa, dan telah menjadi kekuatan besar dalam sepak bola selama bertahun-tahun. Mereka merebut banyak gelar besar dalam beberapa tahun terakhir, karena itu kami akan berusaha menghentikan rangkaian kemenangan mereka dan mengalahkan mereka".

Ia menambahkan: "Ini adalah pertemuan antara dua kekuatan besar dalam sepak bola dunia, dan kami berdua menampilkan performa yang baik. Kami nyaris menang di laga pertama di Stadion Wembley, dan kami akan berusaha meraih kemenangan kali ini. Ini adalah laga yang mempertemukan dua tim yang hebat".

Mengenai pilihan yang tersedia baginya, Tuchel menjelaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fisik yang baik, termasuk Ezri Konsa dan Djed Spence, yang memberinya banyak solusi menjelang laga.

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Ia menegaskan bahwa James Trafford akan tampil sebagai starter di bawah mistar gawang, dengan mengatakan: "Kita akan lihat apakah kami bisa memberinya kesempatan ini, dan kami akan mempercayainya serta mengamati bagaimana ia menghadapi laga dengan tekanan besar seperti pertandingan besok. Saya memiliki kepercayaan penuh pada tim saya, dan saya melihat para pemain dalam kondisi yang luar biasa".

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Ia melanjutkan: "Kami pergi ke stadion yang sangat sulit untuk menghadapi tim terbaik di dunia, dan kami ingin ini menjadi laga yang istimewa antara dua tim nasional yang masing-masing berupaya memaksakan dominasinya atas jalannya permainan".

Pelatih Inggris itu menyinggung kemampuan para pemainnya dalam menghadapi tim-tim besar, menegaskan bahwa seragam timnas membebankan tanggung jawab yang besar, namun ia tidak melihat timnya mengalami beban mental apa pun di hadapan lawan-lawan yang kuat.

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Ia berkata: "Seragam Inggris tentu membawa tanggung jawab yang besar, dan kami membicarakannya secara terbuka. Kami telah mencetak rekor baru di kualifikasi Piala Dunia, tetapi ada satu langkah kecil yang memisahkan antara menunjukkan kualitas yang kami miliki saat latihan dengan kemampuan menampilkannya sepanjang pertandingan penuh selama 90 menit".

Ia menjelaskan: "Kami tidak akan mengalami beban inferioritas di hadapan lawan mana pun, karena kami mampu mengalahkan tim-tim nasional terbaik di turnamen-turnamen terbesar. Kami harus jelas mengenai gaya bermain dan kekuatan kami. Sebuah laga penting menanti kami besok di stadion yang ideal, dan pada waktu yang tampak sangat tepat bagi kedua tim".

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Tuchel memuji penyerang timnas Inggris Harry Kane, menegaskan arti pentingnya yang besar di dalam tim, setelah ia merebut penghargaan Ballon d'Or, dengan mengatakan: "Dia adalah pemain sentral, pemenang Ballon d'Or, dan kapten yang menjadi teladan bagi rekan-rekannya melalui tindakannya. Dia sosok yang sangat penting, membantu kami membangun permainan, dan terlibat secara besar dalam membawa bola dari separuh lapangan kami ke separuh lapangan lawan, di samping perannya dalam mengumpan".

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Ya, saya sangat yakin pada kemampuan kami untuk memenangi salah satu turnamen besar. Tersingkir di babak semifinal (Piala Dunia) sangat menyakitkan, tetapi mentalitas dan kepercayaan diri masih tetap ada. Saya sangat senang dengan perkembangan yang kami capai, karena kami sedang melewati periode yang sangat baik".

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Tuchel berbicara tentang kontroversi yang muncul terkait pernyataannya mengenai protokol antirasisme, serta reaksi Luis de la Fuente, direktur teknik timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Ini hal yang sangat penting. Saya sangat sopan dalam ucapan saya, tetapi kalian bergegas memberi tahu pelatih kalian bahwa saya mengatakan rasisme ada di Spanyol. Saya tidak mengatakan ada rasisme di Spanyol, dan beginilah cara kerja media. Ruang ganti adalah tempat yang paling tidak mungkin terdapat rasisme".

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pesannya mengenai antirasisme telah diputarbalikkan, dengan menjelaskan: "Ya, saya tentu menyampaikan sebuah pesan, tetapi pesan itulah yang diputarbalikkan. Saya selalu mengatakan bahwa saya berharap adanya suasana yang penuh rasa hormat, dan saya tidak mengharapkan rasisme di mana pun, dan kejadian itu akan menjadi hal yang mengejutkan bagi saya".

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Ia melanjutkan: "Saya adalah orang pertama yang menentang tindakan-tindakan semacam itu. Saya ditanya apa yang akan kami lakukan jika hal itu terjadi, lalu saya menjawab bahwa ada protokol yang berlaku, dan itu saja. Namun saya tidak mengharapkan hal semacam itu terjadi besok".

Mengenai Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol, Tuchel berkata: "Saya tidak tahu apakah kehadirannya adalah hal yang baik bagi kami, tetapi saya rasa dia adalah salah satu pemain yang paling berpengaruh, dan salah satu yang terbaik dalam sepak bola. Saya yakin dia akan siap menjalani laga sebesar ini".

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Tuchel juga memuji potensi Jude Bellingham, pemain Real Madrid, ketika ditanya tentang peluangnya bersaing memperebutkan Ballon d'Or, dengan mengatakan: "Dia memang termasuk kandidat tahun ini. Dan sebagai pelatih timnas, saya percaya pada tim, tetapi Jude tentu salah satu pemain paling berbakat di dunia, dan salah satu pemain yang paling menyenangkan untuk ditonton".

Ia menambahkan: "Dia adalah salah satu gelandang serang terbaik di dunia, menampilkan performa yang luar biasa di Piala Dunia, serta menjadi penentu bersama Real Madrid. Dan dalam laga seperti pertandingan besok, dia menunjukkan yang terbaik yang ia miliki".

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Di penghujung pernyataannya, Tuchel menegaskan arti penting turnamen UEFA Nations League, sambil menunjukkan bahwa keberhasilan Portugal merebut gelar mencerminkan nilai kompetisi ini, dengan mengatakan: "Kami sudah menyaksikan apa arti memenangi turnamen ini bagi Portugal. Sungguh luar biasa bagi pelatih mana pun untuk melihat para pemainnya bersaing dengan kekuatan seperti itu di hadapan tim-tim nasional terbaik".

Ia menutup: "Kami menyikapi turnamen ini dengan sangat serius, karena ia memberi kami kesempatan untuk bersiap menjalani kompetisi lain, seperti turnamen Piala Eropa".