Tuchel mengkritik peraturan FIFA: Tembok itu membuat saya kehilangan momen yang luar biasa

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap beberapa ketentuan penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dan meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mengubah lokasi penempatan para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan, setelah ia merasa “diculik dari momen yang sangat istimewa” menjelang pertandingan melawan Kroasia.

Tuchel membawa tim “Tiga Singa” meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Kroasia dalam laga pembuka Piala Dunia, namun ia menegaskan bahwa salah satu momen yang paling dinantikannya sebelum pertandingan tidak berjalan sesuai harapannya.

"Saya tidak melihat satu pemain pun"

Sesuai peraturan turnamen, fotografer diperbolehkan berdiri di sepanjang garis pinggir lapangan saat lagu kebangsaan dikumandangkan untuk mengambil foto resmi kedua tim sebelum pertandingan dimulai, sebelum mereka kembali ke area yang telah ditentukan di belakang papan iklan atau di dekat bangku cadangan.

Dalam pernyataan pasca-pertandingan yang dimuat oleh surat kabar Inggris “Mirror”, Tuchel meminta “FIFA” untuk meninjau kembali aturan tersebut, dengan mengatakan: “Saya ingin mengatakan sesuatu… Saya mendesak FIFA untuk mengubah posisi para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan.”

Ia menambahkan: “Saya tidak bisa melihat tim saya selama lagu kebangsaan dikumandangkan, dan saya sangat menantikan momen ini karena itu sangat istimewa bagi saya.”

Ia melanjutkan: “Saya berdiri di depan barisan sekitar 50 fotografer dengan jarak hanya setengah meter, dan saya tidak bisa melihat satu pun pemain. Hal ini merusak sebagian pengalaman saya hari itu.”

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Momen yang Dinanti-nantikan

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa mewakili Inggris di Piala Dunia merupakan tonggak yang luar biasa dalam karier kepelatihannya, sambil menyoroti bahwa berdiri di depan timnas Inggris menjelang pertandingan Piala Dunia adalah mimpi yang tampak tak terjangkau di awal kariernya.

Ia berkata: “Ini sangat emosional bagi saya. Ketika saya masih kecil, dan bahkan ketika saya mulai berkecimpung di dunia kepelatihan, mencapai tahap ini adalah sesuatu yang terlalu besar untuk saya impikan.”

Ia menambahkan: “Saya sangat bersyukur kepada setiap orang yang telah membantu saya selama perjalanan ini.”

Mengapa dia tidak menyanyikan lagu kebangsaan?

Tuchel sempat memicu kontroversi sebelum pertandingan ketika ia mengumumkan bahwa ia tidak akan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Inggris meskipun ia memimpin tim nasional tersebut.

Dalam konferensi pers di kamp tim nasional di Kansas City, ia mengatakan: “Belum saatnya, saya rasa kami belum sampai pada tahap itu.”

Dia menambahkan: “Mungkin di akhir turnamen, tapi saya masih merasa sedikit malu. Saya tidak ingin menyinggung siapa pun, dan saya juga tidak ingin fokus beralih ke topik ini saat ini.”

Ketika ditanya apakah ia hafal lirik lagu kebangsaan tersebut, ia menjawab sambil tersenyum: “Hal itu tidak sesulit itu.”