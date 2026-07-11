Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, menyatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hingga saat ini belum menerima penjelasan apa pun terkait perpanjangan hukuman skorsing bek Jarell Quansah menjadi dua pertandingan di Piala Dunia 2026, menyusul kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan terakhir melawan Meksiko.

Kwansa diusir langsung setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) pada awal babak kedua di Stadion Azteca, akibat tekel keras di area pergelangan kaki terhadap pemain Jesús Gallardo.

Kasus pengusiran semacam ini biasanya mengakibatkan skorsing satu pertandingan, namun hukuman diperberat menjadi dua pertandingan setelah tekel tersebut dianggap sebagai “permainan yang keras dan berbahaya”.

Tuchel melontarkan kritik tajam kepada tim wasit setelah pertandingan, menegaskan bahwa “para wasit tidak cukup berkualitas, sesederhana itu.”

Perpanjangan hukuman ini terjadi di tengah kritik luas yang dihadapi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah memutuskan menangguhkan hukuman skorsing satu pertandingan bagi penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, selama satu tahun akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga memungkinkan sang pemain untuk kemudian tampil dalam kekalahan 4-1 melawan Belgia.

Berbagai spekulasi menyebutkan bahwa pernyataan-pernyataan kritis Tuchel terhadap wasit mungkin menjadi alasan di balik keputusan perpanjangan skorsing Kwansa, namun pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa ia tidak diberi tahu alasan apa pun yang mengonfirmasi hal tersebut.

Ketika ditanya apakah pernyataannya memengaruhi lamanya skorsing, Tuchel menjawab, “Saya rasa tidak, dan kami juga tidak memiliki penjelasan apa pun.”

Tim Tiga Singa telah berjuang dengan gagah berani di tengah atmosfer penonton yang tidak bersahabat di Stadion Azteca, meskipun bermain dengan kekurangan pemain hampir sepanjang babak kedua, hingga akhirnya berhasil lolos ke babak perempat final.

Tuchel berpendapat bahwa semangat ini akan menjadi kunci untuk mengalahkan tim Norwegia yang akan menghadapi pertandingan berikutnya dengan penuh keyakinan.

Tuchel menambahkan: “Saya rasa kami telah mengambil langkah besar dalam pertandingan terakhir kami, tapi itu hanyalah sebuah langkah.”

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: “Kami masih lapar, kami masih memiliki impian, dan kami memiliki tujuan besar yang kami perjuangkan; langkah berikutnya adalah meraih kemenangan di perempat final.”

Tuchel menyimpulkan: “Kami telah melupakan pertandingan ini, dan kami membawa hal-hal positif serta kepercayaan diri, tetapi yang terpenting bagi kami saat ini adalah apa yang menanti kami di masa depan.”