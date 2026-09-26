Thomas Tuchel melontarkan kritik atas absennya Cole Palmer yang terus berlanjut dari tim nasional Inggris. Sang pelatih timnas melihat gelandang Chelsea itu kembali mundur karena keluhan fisik dan menyebutnya sebagai sebuah kesempatan yang terlewatkan.

Palmer awalnya dipanggil untuk empat pertandingan Inggris berikutnya di UEFA Nations League, tetapi kemudian mengundurkan diri. Selain bintang Chelsea berusia 24 tahun itu, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, dan Tino Livramento juga mundur.

“Ini jelas sebuah kesempatan yang terlewatkan bagi Palmer. Lagi sebuah kesempatan yang terlewatkan,” kata Tuchel. “Dia terlalu banyak melewatkan momen. Saya tidak menyalahkannya untuk itu. Ini hanya fakta bahwa dia terlalu sering melewatkan pemusatan latihan karena cedera.”

Sejak Tuchel mulai menangani Inggris pada awal 2025, Palmer baru tiga kali tampil untuk tim nasional. Pemain Chelsea itu absen dari skuad Piala Dunia musim panas lalu dan sudah cukup lama bergelut dengan masalah fisik.

Tuchel menegaskan bahwa dia terutama ingin menilai pemain berdasarkan apa yang dia lihat sendiri selama periode internasional. “Jika Anda tidak berada di pemusatan latihan, Anda tidak bisa mencapai level berikutnya dalam memberi kesan. Itu hanya bisa terjadi ketika Anda benar-benar berada di lapangan bersama saya dan bersama kami.”

Menurut pria Jerman itu, keputusan Palmer untuk mundur sama sekali tidak berkaitan dengan upaya sengaja mengatur bebannya. “Pemahaman saya adalah dia bermain dalam kondisi tidak nyaman dan kesakitan, dan dia tidak bisa tampil di level tertinggi dengan kondisi tidak nyaman dan kesakitan. Karena itu dia mengundurkan diri dan kami diberi tahu soal itu oleh dia dan Chelsea.”

Di saat yang sama, Tuchel menegaskan bahwa dia tidak ingin para pemain melihat periode internasional sebagai momen untuk beristirahat. “Kami tidak mengatur beban. Ini bukan ‘jeda internasional’. Ini adalah lingkungan yang kompetitif, tetapi juga lingkungan yang ingin dimasuki para pemain begitu mereka datang.”

Karena itu, sang pelatih timnas tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya soal skuad Inggris. “Kami tidak akan pernah berkompromi dengan perasaan itu dan kami tidak ingin muncul anggapan bahwa para pemain tidak ingin datang. Kami fokus pada para pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Inggris.”

Inggris memulai kampanye Nations League yang baru pada Sabtu dengan laga kandang melawan juara Eropa dan dunia, Spanyol.