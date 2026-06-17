Tuchel mengambil keputusan yang sulit... Ada kejutan dalam susunan pemain Inggris yang diperkirakan akan diturunkan saat menghadapi Kroasia

Tim nasional Inggris bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, Rabu malam ini, dengan menghadapi Kroasia di Stadion Dallas, Amerika Serikat, dalam rangka pertandingan pertama Grup 12 di turnamen tersebut.

Pelatih Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, berencana menghadirkan beberapa kejutan dalam susunan pemain The Three Lions pada pertandingan perdana di Piala Dunia ini.

Surat kabar "Metro" mengutip laporan media Inggris yang menegaskan bahwa Tuchel lebih mengutamakan kekuatan fisik di posisi bek tengah, sehingga ia akan mengandalkan duet John Stones dan Ezri Konsa, serta mengesampingkan Mark Guihi dari rencananya, meskipun Guihi tampil gemilang musim lalu baik bersama Crystal Palace maupun Manchester City.

Jaringan "BBC" menyebutkan bahwa Stones akan menjadi starter, meskipun ia kurang mendapat kesempatan bermain secara reguler bersama Manchester City, di mana ia belum pernah menyelesaikan satu pertandingan pun di Liga Premier sejak Agustus lalu, berbeda dengan Goyi yang kini menjadi pilar utama di The Citizens.

Di lini serang, Anthony Gordon diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter menggantikan Marcus Rashford di sisi kiri lapangan.

Kedua pemain sayap tersebut sama-sama tampil dalam dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida, namun semangat dan kedisiplinan Gordon dalam menempati posisinya membuatnya berhasil memenangkan persaingan untuk posisi starter tersebut, demikian dilaporkan surat kabar "Daily Mail".

Rashford diperkirakan akan memainkan peran sebagai pemain pengganti, mengingat momen-momen individu yang menonjol yang dimilikinya—yang dibutuhkan untuk menentukan hasil pertandingan—menjadi hal utama bagi pelatih Inggris.

Sementara di sisi kanan, status Bukayo Saka masih diragukan menjelang pertandingan, karena bintang Arsenal ini menderita cedera yang membuatnya absen dalam banyak pertandingan The Gunners musim lalu.

Bintang Arsenal tersebut tidak dapat berlatih selama beberapa hari berturut-turut, dan meskipun ia meremehkan tingkat keparahan masalah tersebut dalam wawancaranya dengan media pekan ini, Tuchel mungkin akan lebih memilih rekan setimnya, Noni Madueke, untuk mengisi posisi sayap kanan.

Adapun mengenai dilema di posisi gelandang serang, Tuchel telah mengambil keputusan sulit dengan menurunkan Jude Bellingham, sementara Morgan Rogers akan tetap di bangku cadangan.

Reece James dan Nico O’Reilly diperkirakan akan menjadi bek sayap; sementara Declan Rice dan Elliott Anderson akan kembali berduet di lini tengah, dengan Harry Kane memimpin lini serang, dan Jordan Pickford menjaga gawang.

Susunan pemain Inggris yang diperkirakan adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Pickford.

Barisan pertahanan: James, Konsa, Stones, O’Reilly.

Lini tengah: Rice, Anderson, Bellingham.

Lini serang: Gordon, Madueke, Kane.