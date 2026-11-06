Thomas Tuchel, pelatih kepala timnas Inggris, berbicara tentang sifat hubungannya dengan bintang Jude Bellingham, menggambarkannya sebagai hubungan yang kerap mengalami pasang surut, sebelum ia mengungkap kisah di balik pemanggilan adik bungsunya, Jobe Bellingham, ke skuad Three Lions untuk pertama kalinya, sebagai respons atas desakan dan saran dari bintang Real Madrid tersebut.

Promosi kapten timnas Inggris U-21 ke skuad utama untuk menghadapi Kroasia dan Spanyol di UEFA Nations League menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam skuad terbaru Tuchel tahun ini. Kedua bersaudara Bellingham kini berada di ambang mewujudkan impian yang telah lama dinanti, yakni menjadi pasangan saudara pertama yang bermain bersama untuk timnas Inggris sejak Gary dan Phil Neville pada 2007, sekaligus mewujudkan apa yang sebelumnya disebut Jude sebagai "mimpi terbesar dalam hidupnya".

Tuchel mengenang kembali kisah pembicaraannya dengan Jude pada kamp latihan pertamanya, menegaskan bahwa ia saat itu mengatakan kepadanya betapa indahnya bermain bersama sang adik suatu hari nanti, yang kemudian menjadi kenyataan berkat perkembangan pesat pemain berusia 21 tahun itu, di samping dorongan dari kakaknya, sebagaimana dikutip situs ESPN: "Kami membicarakan adiknya karena saya tahu betul bahwa ini adalah impiannya yang terus-menerus. Jude selalu berkata kepada saya: lihat dia, lihat dia, dia luar biasa dan bisa sampai ke sini, dan saya selalu menjawabnya: ya, ya, kami memang sedang memantaunya."

Percakapan-percakapan ini mencerminkan besarnya keyakinan Jude pada kemampuan sang adik, di samping perkembangan positif yang mencolok dalam hubungannya dengan pelatih asal Jermannya; sebab bintang Real Madrid itu meraih penghargaan pemain terbaik Inggris dua kali sejak kedatangan Tuchel, yang sebelumnya pernah meminta maaf tahun lalu setelah pernyataan di mana ia menyebut bahwa ibu sang pemain menilai sejumlah tingkah lakunya di dalam lapangan "mengejutkan".

Meskipun kekhawatiran akan terjadinya keretakan antara kedua pihak terus ada, termasuk selama perjalanan menuju medali perunggu Piala Dunia, air kembali mengalir ke salurannya yang semula, di mana Tuchel menyatakan: "Hubungan ini tentu saja mengalami sedikit naik turun dan pasang surut, tetapi sekarang kami berada di tempat yang sangat baik. Saya senang menjadi pelatihnya, ia pemain kelas tinggi dan sangat berpengaruh, dan saya rasa perasaan ini saling berbalas, sebab kalau Jude tidak merasa nyaman, ia tidak akan tampil dengan level luar biasa seperti ini. Saat ini Anda bisa melihat kebahagiaannya bergabung dengan kamp dan dengan perannya di dalam tim, ia benar-benar berkomitmen, dan kesempatan kami untuk menghadirkan kedua bersaudara itu bersama hanyalah langkah berikutnya."

Perlu dicatat bahwa timnas Inggris menempati peringkat kedua di Grup 3 Level 1 UEFA Nations League, di belakang Spanyol, setelah meraih tiga kemenangan dan menderita satu kekalahan.

Timnas Three Lions hanya membutuhkan satu poin dari dua pertandingan tersisanya untuk memastikan lolos ke perempat final, yang dijadwalkan digelar dengan sistem kandang dan tandang pada Maret mendatang, sementara babak final akan diselenggarakan pada Juni.