Tuchel mengakui adanya masalah dan Inggris harus menanggung akibatnya... Mengapa impian Tiga Singa runtuh?

Sekali lagi, Inggris berada di ambang kejayaan, dan sekali lagi mereka harus meninggalkan turnamen ini dengan membawa kekecewaan baru yang menambah daftar panjang peluang yang terlewatkan. Meskipun “Tiga Singa” menunjukkan karakter yang kuat, semangat juang, dan kemampuan untuk bangkit di saat-saat tersulit, pertandingan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 mengungkap masalah yang lebih mendalam daripada sekadar kekalahan dalam satu pertandingan; masalah yang berkaitan dengan kemampuan tim nasional untuk menunjukkan karakternya di hadapan lawan-lawan besar ketika detail-detail kecil menjadi pembeda antara juara dan yang kalah.

Mungkin pernyataan blak-blakan yang dilontarkan pelatih Thomas Tuchel telah membuka pintu bagi diskusi luas mengenai tingkat kemampuan sebenarnya timnas Inggris, dan apakah semangat juang saja cukup untuk meraih gelar, ataukah tim ini kekurangan kualitas teknis dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan besar dalam sepak bola dunia.

Thomas Tuchel menyatakan bahwa mentalitas timnas Inggris memang bisa dimobilisasi dan dipromosikan, namun yang tidak bisa dipasarkan adalah kemampuan untuk tetap konsisten dan menampilkan performa yang dapat diandalkan dalam pertandingan-pertandingan besar ketika tekanan mencapai puncaknya.

Pernyataan pelatih asal Jerman itu disampaikan dalam wawancara blak-blakan setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia di perempat final Piala Dunia, sebuah pertandingan di mana ia mengkritik keras penampilan timnya meskipun berhasil lolos, sambil menegaskan bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan penampilan sebenarnya para pemain.

Ia kemudian menambahkan dalam pernyataannya kepada Badan Penyiaran Inggris “BBC” bahwa “penguasaan permainan dan penguasaan bola mungkin bukan bagian dari DNA kami.”

Namun, kekalahan di menit-menit akhir melawan Argentina di semifinal—yang menghalangi Inggris mencapai final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak gelar juara bersejarah mereka di Stadion Wembley pada 1966—kembali mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang sama yang telah mengiringi tim nasional ini selama puluhan tahun.

Kekecewaan ini kini menambah deretan kegagalan yang menyakitkan, termasuk dua kekalahan di final Kejuaraan Eropa, serta kekalahan dari Kroasia di semifinal Piala Dunia 2018, yang semakin memperkuat kesan bahwa Inggris masih merupakan tim yang selalu mendekati kejayaan tanpa pernah berhasil meraihnya.

Tak diragukan lagi, semangat juang, kerja keras, dan kemampuan menciptakan momen-momen krusial, semuanya merupakan elemen yang patut dipuji, namun hal-hal tersebut saja tidak cukup untuk meraih gelar juara, sebagaimana dibuktikan kembali oleh pengalaman Inggris kali ini.

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Apakah Inggris kekurangan kualitas secara keseluruhan?

Perjalanan Inggris di Piala Dunia sangat bergantung pada penampilan luar biasa kaptennya, Harry Kane, dan bintang muda mereka, Jude Bellingham. Dari total 14 gol yang dicetak timnas Inggris di turnamen ini, duet tersebut menyumbang 12 gol—masing-masing enam gol—sementara Marcus Rashford dan Anthony Gordon mencetak dua gol lainnya.

Di sisi lain, Tuchel harus menghadapi absennya duet Arsenal, Declan Rice dan Bukayo Saka, yang tidak bisa tampil maksimal akibat sakit dan cedera, yang berdampak pada sistem permainan yang sangat diandalkannya.

John Stones masih menunjukkan performa yang luar biasa meskipun usianya sudah 32 tahun, namun pemain-pemain lain di tim nasional ini lebih dikenal karena ketangguhan dan kedisiplinan mereka daripada kemampuan mereka untuk membuat perbedaan.

Berbeda dengan Spanyol, juara Eropa dan runner-up Piala Dunia, atau Prancis yang kaya akan talenta penyerang, atau Argentina yang memiliki sosok luar biasa yang dipimpin oleh Lionel Messi, Inggris tampaknya tidak memiliki kualitas elit yang sama di semua lini.

Oleh karena itu, timnas Inggris dalam banyak pertandingannya lebih mengandalkan aksi individu daripada permainan tim yang dominan. Saat tertinggal dari Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, Harry Kane menjadi penyelamat dengan dua gol di menit-menit akhir, dan ketika tertinggal dari Norwegia di perempat final, Bellingham memimpin kebangkitan tim dengan mencetak dua gol penentu.

Dan mungkin pada momen-momen itulah Tuchel mengungkapkan keyakinannya yang sesungguhnya; ia memuji karakter para pemainnya, namun tidak menyembunyikan kritiknya yang jelas terhadap kualitas teknis yang ditampilkan tim.

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Kemenangan penting… namun belum meyakinkan

Timnas Inggris layak mendapat pujian setelah kemenangan besarnya atas Meksiko di Stadion Azteca di tengah atmosfer penonton yang luar biasa, namun pertanyaannya tetap: apakah penampilannya benar-benar meyakinkan?

Jawabannya tampaknya sulit. Kecuali 30 menit yang luar biasa pada babak kedua pertandingan pembuka melawan Kroasia, yang berakhir dengan kemenangan 4-2, timnas Inggris belum menunjukkan performa konsisten yang sesuai dengan ambisi mereka untuk bersaing memperebutkan gelar.

Bahkan, mereka hanya berjarak seperempat jam dari kekalahan memalukan melawan Republik Demokratik Kongo, sebelum Kane turun tangan dan menyelamatkan situasi.

Meskipun Rice dan Elliot Anderson memiliki pengalaman yang mumpuni di lini tengah, tim ini jelas mengalami kesulitan setiap kali menghadapi lawan yang mahir menguasai bola dan menentukan ritme permainan.

Tuchel sendiri menegaskan bahwa penguasaan bola merupakan elemen krusial dalam sepak bola modern, namun ia mengakui bahwa karakteristik ini bukanlah bagian alami dari identitas timnas Inggris.

Ia mengatakan: “Mungkin kemampuan untuk menguasai bola dan mengendalikan jalannya permainan tidak tertanam dalam DNA kami, seperti halnya pada tim Spanyol, Argentina, atau Brasil, dan ini juga merupakan masalah besar.”

Ia menambahkan: “Saya tetap yakin bahwa para pemain kami memiliki kualitas yang cukup; saya melihatnya setiap hari dalam latihan dan di setiap pemusatan latihan.”

Meskipun demikian, tim nasional Inggris tetap gagal menunjukkan dominasi mereka saat menghadapi tim-tim besar, yang mengingatkan kembali pada keunggulan Kroasia yang jelas atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2018.

Mungkin terdengar kejam untuk menggambarkan Inggris hanya bersinar saat menghadapi lawan-lawan yang levelnya lebih rendah, namun hasil-hasilnya dalam pertandingan besar tetap menimbulkan banyak tanda tanya.

Mungkin statistik yang paling mengecewakan adalah bahwa persentase penguasaan bola Inggris hanya mencapai 12% sejak Anthony Gordon mencetak gol pembuka ke gawang Argentina pada menit ke-55 hingga gol penentu Lautaro Martínez di masa injury time.

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Apakah Tuchel perlu mengubah filosofinya?

Tuchel membangun timnas Inggris berdasarkan model yang umum diterapkan di Liga Primer Inggris, dengan mengandalkan barisan pertahanan empat pemain, dua gelandang bertahan, Bellingham sebagai playmaker, serta dua sayap murni.

Gaya ini mungkin berhasil di Liga Premier Inggris, tetapi tampaknya tidak cukup ketika berhadapan dengan kompetisi Piala Dunia, di mana detail teknis yang halus menentukan nasib turnamen.

Timnas Inggris memang memiliki kekuatan fisik dan komitmen taktis, namun—kecuali Kane dan Bellingham—mereka kekurangan jumlah pemain yang cukup yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar.

Di sinilah letak kekhawatiran sesungguhnya bagi Asosiasi Sepak Bola Inggris, karena sebagian besar solusi yang telah dicoba selama beberapa tahun terakhir tampaknya tidak mampu memutus lingkaran setan tersebut.

Tuchel hadir sebagai kebalikan total dari Gareth Southgate, yang membawa tim nasional ke final Euro dua kali dan ke semifinal Piala Dunia, namun mendapat kritik karena taktiknya yang konservatif.

Harapan semula menunjukkan bahwa pelatih asal Jerman ini akan memberikan tim karakter serangan yang lebih berani, dan akhirnya membawa tim tersebut ke podium juara.

Namun ironisnya, ketika timnya unggul atas Argentina di semifinal, Tuchel justru memilih untuk mundur dan mempertahankan keunggulan, gaya permainan yang sama yang selama ini sering menjadi sasaran kritik terhadap Southgate.

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Apakah pilihan pemain menjadi penyebabnya?

Tuchel lebih mengutamakan realisme daripada bakat dalam pemilihan pemainnya; ia mencoret Trent Alexander-Arnold sejak awal, sementara Cole Palmer dan Phil Foden absen karena penurunan performa mereka, dan mengabaikan Morgan Gibbs-White meskipun ia menjalani musim yang gemilang bersama Nottingham Forest.

Pada beberapa tahap turnamen, tim nasional tampak sangat membutuhkan pemain seperti Adam Warton, yang mampu mempertahankan bola dan mengendalikan ritme permainan berkat kualitas umpan-umpannya serta variasi solusinya.

Meskipun pemain Crystal Palace ini masih berada di awal karier internasionalnya—ia baru tampil dalam empat pertandingan bersama tim nasional—ia telah membuktikan kedewasaannya dalam pertandingan-pertandingan besar, serta berkontribusi pada gelar juara timnya di Piala FA dan Liga Konferensi Eropa.

Namun, dilema tetap ada; hanya sedikit yang mungkin lebih memilih untuk menyingkirkan Rice atau Elliott Anderson dari susunan pemain inti, sementara Bellingham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya.

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa Tuchel dituntut untuk menemukan solusi baru dan pendekatan yang berbeda, karena sistem saat ini sekali lagi gagal mengubah ambisi Inggris menjadi prestasi bersejarah.